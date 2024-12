Raphael, ingressat després de tenir un accident cerebrovascular durant la gravació de 'La Revuelta'

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant Raphael ha estat ingressat aquesta dimarts a la tarda a l’Hospital Clínic de Madrid després de tenir un accident cerebrovascular mentre participava en l’espai de TVE La Revuelta, presentat per David Broncano.

Fonts d’Emergencias Madrid han informat que cap a les 19:30 hores han atès al Teatro Príncipe Gran Via, on es grava el programa, a un home d’uns vuitanta anys per un episodi cerebrovascular i l’han evacuat amb pronòstic reservat a l’espera d’evolució.

Fonts de TVE ha confirmat a EFE que es tracta del cantant Raphael, que estava gravant el programa especial de Nadal de La Revuelta quan ha començat a trobar-se malament i han trucat a una ambulància.

Segons les mateixes fonts, el cantant ha entrat pel seu propi peu a l’ambulància. Fonts properes a l’artista han informat que ha estat traslladat l’Hospital Clínic de Madrid.

El cantant havia estat el protagonista de l’altre espai més vist de les nits televisives, El hormiguero en Antena 3 dilluns.

Segons fonts de RLM, la seva oficina de representació, el cantant es troba «bé» i està sent sotmès a diverses proves i han afegit que l’artista sembla haver patit un episodi «transitori».

Les mateixes fonts han informat que el cantant serà sotmès a més proves aquest dimecres per «descartar qualsevol cosa», i van insistir que a l’entorn de l’artista estan «molt tranquils» i que l’ocorregut ha estat «passatger».

Raphael té previst oferir aquest divendres i dissabte dos concerts al Wizink Center de Madrid dins de la seva gira Tour Victória 2024.

En les últimes setmanes, a més de la promoció del seu nou disc, Ayer... aún, un recopilatori de grans cançons franceses dels seixanta i setanta, ha gravat a Linares, al seu poble, una nova versió de la seva mítica nadala El Tamborilero amb els veïns fent-li els cors.

Pocs dies després, la Universitat de Jaén el va investir doctor honoris causa, un reconeixement que considera «un honor molt gran» perquè és a la svua terra, segons explicava en una recent entrevista amb EFE.