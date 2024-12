Arxivada la denúncia d’Aída Nízar contra Errejón per abús sexual perquè estaria prescrit

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’instrucció número 11 de Barcelona ha arxivat la denúncia interposada per l’ex estrella televisiva Aída Nízar contra l’exdirigent de Podemos i Sumar Íñigo Errejón per abús sexual i vexacions injustes. La fiscalia considera que els fets estan prescrits, ja que s’haurien produït el 2015 i caduquen als cinc anys, i el jutjat també ho considera. Nízar va denunciar Errejón el passat mes d’octubre, després d’haver-se fet pública la denúncia de l’actriu Elisa Mouliaá per suposada agressió sexual.

Nízar i Errejón van coincidir en un acte on també hi havia l'exdiputat dels comuns Xavier Domènech i l'exalcaldesa Ada Colau. En un post d'Instagram, la col·laboradora assegurava que Errejón li va demanar insistentment el seu número i, en acomiadar-se, li va tocar el cul. «Ho vaig ignorar en lloc de partir-li la cara», lamentava.

A la denúncia que va presentar davant la policia, Nízar exposava que va anar a l'acte d'Errejón perquè respectava la seva tasca «a favor de la dona». Agregava que en finalitzar l'acte Errejón es va dirigir a ella i li va dir que havia de canviar les seves idees «retrògrades». Posteriorment, afegia, li va donar una abraçada i la va acostar «amb força» contra les seves parts íntimes.

«Davant d'aquesta situació, la denunciant l'aparta bruscament d'ella, tornant-se a acostar aquest donant-li un fort cop a les natges, en presència de tots els allà presents, entre els quals hi havia Ada Colau i Xavier Domènech», indicava la denúncia. Així mateix, explica que l'exdirigent de Sumar li va dir que potser trigaria a tornar a treballar a Catalunya, fet que la va fer sentir «humiliada i bavejada».