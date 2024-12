Mor Javier Echenique, vicepresident de Telefónica

Javier Echenique, en una imatge corporativaCedida per Telefónica

El vicepresident de Teléfonica, Javier Echenique, ha mort. Així ho ha comunicat el president executiu de la companyia, José María Álvarez-Pallete, a la xarxa ‘X’.

Álvarez-Pallete ha afirmat en un missatge que el 2024 va començar amb un «dur» gener en el qual van dir adéu a César Alierta -expresident de Teléfonica- i s’acomiada amb un desembre «fred» que s’emporta Echenique, «referent empresarial i amic».

«Són molts els records d’un any impossible d’oblidar i de molts anys en els quals persones com el Javier ens van fer millors», ha indicat Álvarez-Pallete, que l'ha descrit com un home «noble».

Des del compte empresarial de Telefónica, la companyia destaca que la notícia de la mort d’Echenique és un «cop profund a la família Telefónica».

«Vicepresident del Consell d’Administració de l’operadora, amb un currículum inabastable, va ser un referent en els plans professional i personal. Sempre en el record. Descansi en pau», recull un missatge publicat a ‘X’.

Echenique, nascut a Navarra el 1951, era llicenciat en Ciències Econòmiques i al llarg de la seva carrera professional ha ocupat diversos càrrecs rellevants.

Entre altres, va ser conseller i director general d’Allianz-Ercos, director general del Grup BBVA i membre del Consell d’Administració de Banc Sabadell, Repsol o Abertis Infraestructures.

Actualment, era vicepresident de Telefónica i conseller independent del Consell d’Administració. El primer nomenament va ser el 2016 i el darrer l’abril d’aquest any 2024.