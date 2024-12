La Loteria de Nadal: les respostes als seus dubtes, a una setmana del Sorteig

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan queda una setmana perquè comencin a girar els bombos del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, són múltiples els dubtes que els poden sorgir als que juguen, i molt, perquè la previsió és que cada espanyol gasti de mitjana gairebé 74 euros entre dècims i participacions.

En concret 73,84 euros. Aquesta és la xifra de consignació per habitant estimada d’acord a les dades publicades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, encara que fins el mateix 22 de desembre no se sabran les vendes reals.

Quant toca?

Si té un dècim d’El Gordo, el premi és de 400.000 euros. Si és del segon, 125.000, i si és del tercer 50.000 però, si es tracten d’aquestes quantitats, no els cobrarà íntegres perquè quan el premi supera els 40.000 euros, el 20 % és per a Hisenda.

Ara bé, si ha estat agraciat per un dècim dels dos quarts premis li arribaran al seu compte corrent 20.000 euros, i si en porta un dels cinquens (són vuit) seran 6.000 euros per dècim.

Després estan les últimes xifres dels grans premis i també les menudalles que cantaran els nens de San Ildefonso durant les gairebé quatre hores de sorteig.

Quan es poden cobrar els premis?

La mateixa tarda del 22 de desembre, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics, es comencen a abonar els premis.

Com cobrar un premi compartit?

Si es comparteix, que és un costum en aquest sorteig, cal identificar tots els que participen a l’hora de cobrar els premis iguals o superiors a 2.000 euros en les entitats financeres, segons informa la societat estatal.

Però s’ha de tenir en compte alguns consells de l’Organització de Consumidors i Usuaris abans d’arribar al sorteig.

Per evitar això del que parteix i reparteix es quedi amb la millor part i compartir sense embolics, el dipositari del dècim podria fotocopiar-lo i entregar a cada participant una còpia firmada (amb el nom i el DNI del dipositari) en la qual indiqui que tal persona juga en aquest número, sèrie, fracció i sorteig, una quantitat d’euros determinada.

Però també pot enviar una foto del dècim per email o per WhatsApp perquè aquests missatges poden ser una prova, sempre que apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cada un.

Això sí, si l’altra part impugna aquesta prova per considerar que s’ha manipulat, caldria demostrar-ho.

Com cobrar-lo?

Si és un premi compartit, segons l’OCU, cal identificar al banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Després, els bancs poden abonar el premi sencer, després de descomptar el premi pel qual es tributa, en el compte de la persona que ja és titular d’una en aquest banc i que després repartirà segons el convingut.

Important: mai no s’ha de cobrar tot sense identificar els altres participants, ja que en repartir-lo pot semblar que està donant els diners, el que obligaria al pagament de l’impost de donacions.

On es poden cobrar els premis?

Si ha estat agraciat amb menys de 2.000 euros per cada dècim o resguard, els pot cobrar en algun dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, tal com informa la societat, a partir de la mateixa tarda del sorteig.

El premi es podrà cobrar en metàl·lic o a través de bizum, ja que els punts de venda de Loteries tenen incorporat aquest sistema com a mètode de pagament de les seues apostes i cobrament dels seus premis menors.

Si els premis acumulen un import igual o superior a 2.000 euros, es cobraran en les entitats financeres autoritzades, BBVA i CaixaBank, segons Loteries.

I si vaig comprar el dècim 'online'?

Si ha comprat el dècim premiat per internet i aquest està dipositat en l’administració, i a més el premi és inferior a 2.000 euros, li ingressaran l’import de manera automàtica en el seu compte d’usuari, i posteriorment podrà transferir-lo al compte bancari que desitgis.

Els premis superiors a 2.000 euros, encara que es comprin 'online', només és possible cobrar-los en una entitat bancària que sigui col·laboradora de Loteries i Apostes de l’Estat.

Per a això t’hauràs de posar en contacte amb l’administració de loteries en la qual hi ha dipositat el seu dècim premiat, ja que serà necessari que acreditis la identitat.

I si el seu dècim o participació estan deteriorats?

Si és així, ha de personar-se en un punt de venda de Loteries, emplenar el formulari 'Sol·licitud de pagament de premis’, firmar-lo i aportar el dècim o resguard deteriorat, que serà remès a la societat estatal per a la seva autentificació.

Què fer si li han sostret el dècim ?

Si creu que li han sostret un dècim, ha de denunciar-ho, i si arriba el sorteig i resulta que ha estat premiat ha de personar-se en un jutjat amb la denúncia perquè s’iniciï el procés corresponent.