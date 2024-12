Mercadona destina 1 MEUR a la reconstrucció de menjadors socials afectats per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercadona, compromesa amb tots els afectats per la DANA, destina 1 milió d’euros a la reconstrucció de menjadors socials afectats per la DANA amb els quals la companyia manté una col·laboració habitual, amb l’objectiu que aquestes entitats no comencin de zero i puguin recuperar el més aviat possible la tasca tan important que presten atenent persones en situació de vulnerabilitat.

La companyia, que es farà càrrec de tot el procés de recuperació i habilitació dels espais, comença aquesta iniciativa centrada en 6 menjadors socials, als quals a més els fa lliurament d’un total de 7 furgonetes de repartiment.

Aquests menjadors socials, amb les quals la companyia ja col·laborava abans de la catàstrofe i des d’on s’atenien a més de 1.100 usuaris entre tots, són Creu Roja i Missatgers de la Pau al municipi d’Algemesí; Creu Roja Horta Sud a Paiporta; Associació ‘Ciudad de la Esperanza’ i Església Cristiana Evangèlica a Aldaia, aquest últim també present a Benetússer.