Sánchez anuncia la creació d'una empresa pública per la creació d'habitatges

Pedro Sánchez ha volgut inculcar optimisme al PSOE en el discurs de clausura del 41è Congrés Federal del partit. Davant 7.000 persones que han omplert el pavelló Fibes de Sevilla ha recordat que vèncer la dreta i la ultradreta no és cap missió «impossible», i ha advertit que «plantarà cara» als «atacs» de la dreta amb «més polítiques progressistes».

En aquesta línia, ha promès que crearà una empresa pública d'habitatge que construirà i gestionarà pisos des de l'Administració General de l'Estat. Ha admès que en els últims mesos ha sospesat llençar la tovallola, però ho ha descartat perquè davant les polítiques de «l'odi» a ell li toca «fer un pas endavant». «Tinc més ganes, més il·lusió i més força que mai», ha dit.

Un cop reelegit com a secretari general, Sánchez ha obert el seu discurs afirmant que ha estat víctima dels «atacs per terra, mar i aire» i de les «mentides» dels «intolerants». «Ens assetgen perquè el PSOE s'ha convertit en una font d'esperança per a milions de persones», ha dit, i «en un referent» de les forces progressistes a Europa. «El nostre èxit els aterreix», ha afegit, i «no perdonen la moció de censura, les eleccions del 2019, la victòria del partit el 23-J, ni que estiguem governant millor que ells».

«Per cada atac, una nova política progressista al BOE»

I en aquest marc, ha afirmat que donarà resposta a l'estratègia de la dreta i la ultradreta: «Per cada atac hi haurà una nova política progressista aprovada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)». «Ataquen el feminisme, doncs respondrem amb la renovació del pacte d'Estat contra la violència de gènere. Ataquen la reforma laboral, doncs impulsarem la reducció de la jornada laboral aquesta legislatura».

Nova empresa pública

També en resposta a les necessitats dels ciutadans, i davant els «atacs» de la dreta a la llei d'habitatge, ha anunciat que el seu govern «crearà una gran empresa pública d'habitatge capaç de construir i gestionar habitatges des de l'Administració General de l'Estat».

A més, ha promès, l'executiu mantindrà l'impost als beneficis de les grans empreses, prohibirà la reconversió d'habitatges residencials en turístics a les zones d'alta demanda, i impulsarà la construcció d'habitatge per a lloguer assequible «com no s'ha fet mai a Espanya».

No tira la tovallola

Sánchez ha admès que després de set anys al govern, en els últims mesos «ha meditat molt» sobre «què fer» amb la seva vida, i si li tocava «fer un costat al costat o enrere».

«He parlat molt amb la meva família, que també és víctima de l'odi dels odiadors professionals», ha dit, però «la conclusió d'aquesta reflexió» és que «a tots ens toca, i a mi el primer, fer un pas endavant, no un pas al costat o un pas enrere».

Per això ha afirmat que per a ell és «un immens honor» ser de nou el secretari general del PSOE, perquè «Espanya, Europa i el Món estan a punt de creuar una dècada decisiva on es decideix si els avenços socials es consoliden o són abatuts per l'odi de la ultradreta».

Recorda la dana al País Valencià

També ha recordat que la pròxima dècada es decidirà també en la lluita contra el canvi climàtic. «Si no fem res, o no ho fem prou ràpidament, les sequeres i danes es tornaran més fortes i destructives», i «Espanya ha de liderar la resposta a Europa».

En aquest marc ha insistit que el seu govern «no oblidarà» els valencians i estarà a les zones afectades «amb els recursos que faci falta i amb els recursos que calgui». «Hi ha una cosa més perillosa que el canvi climàtic: els governs que el neguen», ha sentenciat.

Guanyar «no és una missió impossible»

Sánchez ha volgut llançat un missatge de força i optimisme al partit. Ha promès que treballarà «dur» per guanyar les eleccions autonòmiques, municipals i espanyoles del 2027. «Sé que ens colpejaran, ens calumniaran i augmentaran el soroll de la màquina del fang», ha dit, i «també que mobilitzaran tota la dreta», però «quan arribi el moment de les urnes, respondrem el seu 'qui pugui fer, que faci' amb 'qui pugui votar, que voti'».

Segons Sánchez, guanyar «no serà fàcil, perquè ens estem enfrontant a enemics molt poderosos, a una internacional d'ultradreta i una de conservadors que col·laboren i reforçats per mitjans, tabloides i digitals i a agents de desinformació que treballen amb l'objectiu de tombar-nos».

«Sé que vèncer no serà fàcil, i alguns fins i tot pensaran que és una missió impossible. Potser és cert, però no ho és menys que aquesta no és la primera vegada, ni la segona, ni la tercera que els socialistes transformem fites impossibles en una realitat».

Crida a «ampliar l'espai de la socialdemocràcia»

En aquest sentit, ha fet una crida a «ampliar l'espai de la socialdemocràtica» i «ocupar un espai abandonat per la deserció de forces rendides a la internacional d'ultradreta». La pugna del PSOE, segons ha dit, és una lluita «moral» contra els que neguen el valor de les polítiques públiques, van contra la ciència i busquen destruir els grans consensos socials.

Agraïment al PSC

En clau catalana, Sánchez ha ressaltat la victòria del PSC a les darreres eleccions al Parlament i ha destacat que els socialistes han sigut capaços d'arribar al Palau de la Generalitat i «tancar la ferida» territorial que van «heretar» de la dreta. «Avui la convivència triomfa a Catalunya i a Espanya gràcies a un president com Salvador Illa», ha insistit abans de remarcar que el país està avui «més unit» en la seva «diversitat» cultural i lingüística.

Polseres lluminoses, banderes espanyoles i LGTBi, i «Super Sanxe»

El PSOE ha volgut lluir una escenificació espectacular en aquesta clausura del Congrés, amb grans plafons de vídeo al pavelló Fibes de Sevilla. Per a l'ocasió, l'organització ha repartit polseres lluminoses que s'han encès totes a l'hora amb l'entrada de Pedro Sánchez al vestíbul.

També ha repartit una quantitat considerable de banderes LGTBi, així com espanyoles i europees, i cartells amb l'emblema de Superman i el lema «Sanxe». La banda sonora ha estat la que ja sonava al final de la passada campanya electoral, amb cançons com «Perra», de Rigoberta Bandini i «Pedro Pe» de Raffaella Carrà.

Begoña com a actiu

El PSOE ha volgut donar protagonisme a Begoña Gómez en aquest Congrés. La parella de Sánchez ja va passejar davant les càmeres dissabte, i aquest diumenge ha entrat sola amb els membres de l'organització al plenari del Congrés, on ha estat aplaudida. Després de saludar l'auditori, Sánchez ha segut al costat de Gómez per seguir el resultat de la votació de la nova executiva.

Executiva aprovada amb el 90% dels vots

Sánchez ha rebut l'aval del seu partit en aquest Congrés de Sevilla, on no hi havia cap altra candidatura. La seva executiva ha obtingut el suport de 90% dels delegats, amb 935 vots dels 1.028 que s'han emès. L'executiva està formada per 49 persones i el PSC disposa de tres representants: Jordi Hereu, Montse Mínguez i Manuel García Salgado. L'any 2021, el Congrés de València va avalar la direcció del partit amb un 94,94% dels vots.