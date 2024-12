La retirada d’estris i voluminosos de la zona DANA suma en un mes 300.000 tones

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La retirada d’estris i voluminosos de la zona de la dana summa 300.000 tones en un mes, una quantitat molt superior a la generada en un any en tota la Comunitat Valenciana, que és de 180.000 tones.

Segons informa la Generalitat, la retirada d’aquests residus s’ha fet en el marc d’un pla dissenyat per gestionar aquesta quantitat d’estris i voluminosos.

El pla, dividit en tres fases, va començar amb la creació dels Punts de Provisió Local (PAL) instal·lats a prop dels nuclis urbans dels municipis per facilitar la recollida dels residus que es trobaven als carrers.

Amb l’objectiu de mitigar l’impacte ambiental i sanitari en les comunitats afectades, en una segona fase els residus són traslladats als punts de transferència perquè siguin gestionats de manera eficaç amb la maquinària necessària, amb una activitat ininterrompuda durant les 24 hores del dia.

Els cinc punts de transferència són la planta de tractament de residus d’Hornillos en Quart de Poblet, una parcel·la sense ús a Manises, l’antic camp de futbol d’Alfafar, una acampa en la via de servei de la pista de Silla a Catarroja i l’antiga pedrera de la rajolera Almudíver a Picassent.

Finalment, els residus són transportats als abocadors, on romandran fins rebre els tractaments necessaris per a la seva correcta gestió.

Per facilitar aquesta tasca, s’ha ampliat la capacitat dels abocadors i s’han habilitat noves àrees en el seu entorn, la qual cosa permet un emmagatzemament segur i eficient més gran d’aquesta quantitat de residus.

Per gestionar altres residus generats per les inundacions, la Conselleria de Medi Ambient ha aprovat un contracte d’emergència per a aquells residus que poden representar un greu risc ambiental i per a la salut pública.

Es tracta d’un contracte dividit en quatre lots, corresponents a diferents zones afectades com l’Albufera, i compta amb un termini d’execució de sis mesos i un pressupost de gairebé un milió d’euros.

Les operacions es duran a terme en col·laboració amb el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, que guiarà les necessitats operatives en cada àrea. Les empreses adjudicatàries de cada lot s’encarregaran de les tasques de recollida, transport i gestió final dels residus perillosos.