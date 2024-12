Educadors socials valencians denuncien un augment de les identificacions policials per «motius racials» des de la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Alejandro i l'Steven són dos joves colombians que viuen al barri Parc Alcosa (Alfafar) des de fa tres mesos. Han viscut en pell pròpia l'augment de les identificacions policials per motius racials des de la dana. En una entrevista a l'ACN, expliquen que els van demanar la documentació i els van acusar de robar.

«Ens van retenir més d'una hora i després ens van dur a comissaria a València», detalla Ríos. Aquest és un dels casos denunciats per educadors socials que asseguren que s'han incrementat les identificacions de persones racialitzades a l'Horta Sud. El col·lectiu també alerta que la gent en situació irregular té por de ser deportada i lamenten que la seva vulnerabilitat creix perquè no se'ls permet accedir als ajuts.

L'Alejandro i l'Steven, de 17 i 20 anys, denuncien que els agents de la Policia Nacional els van aturar indiscriminadament per demanar-los la documentació. «Ens van acusar que robàvem perquè l'Steven portava una caixa d'eines de la feina i deien que havíem trencat els vidres dels cotxes», relaten.

Consideren que els van identificar per motius racials. «Van demanar reforços i van arribar entre sis i set vehicles policials», afegeix. Després de tenir-los una hora i mitja retinguts al carrer se'ls van emportar cap a la comissaria de Zapadores on el menor es va estar fins a les quatre de la matinada i el seu germà fins al migdia següent.

Assenyalen que han notat molta més presencial policial als carrers del municipi arran de la catàstrofe i expliquen que els policies actuen de forma «més brusca». «Abans de la dana podies sortir sense que importés l'hora, sense que la policia et digués res. Ara, simplement busquen netejar la seva imatge perquè no estan fent res», opinen els joves.

En Johnny Valles, un educador social que forma part del col·lectiu Joves Parc Alcosa, assevera que s'ha incrementat la presència policial al barri en el darrer mes i denuncia que els agents fan identificacions per «perfil racial» tant a joves que acudeixen al centre com a persones voluntàries que treballen durant tota la jornada, acusant-los d'haver comès delictes. «Agafen joves pel seu perfil racial, el qual no correspon a la societat més normativa, persones blanques, per demanar-los-hi la documentació», diu.

«Molts es troben en situació administrativa irregular, això no és un delicte, simplement és una falta», remarca. L'educador social afirma que els policies no els saben respondre el motiu de la identificació i de la detenció: «Quan s'intenten justificar ens diuen que és per prevenció o precaució i quan els preguntem que volen prevenir no ens saben dir el què».

A més, l'educador social també indica que les persones migrades, sense papers, tenen por que les deportin i, per aquesta raó, algunes d'ells han decidit no sortir al carrer quan es fa fosc. «La situació per aquestes persones és molt greu», opina. Davant d'aquest fet, des de diverses entitats i col·lectius s'han organitzat per ajudar a totes aquestes persones. «Són persones afectades per la dana, que han perdut cases, negocis i malgrat això no poden estar tranquil·les al carrer», insisteix.

Sense papers no hi ha ajuts

En paral·lel, des del col·lectiu assenyalen que s'accentua la vulnerabilitat d'aquestes persones, ja que com que no disposen de documentació no poden demanar cap ajuda autonòmica ni estatal. «Moltes dones que treballen en tasques de la llar s'han quedat sense feina i sense habitatge, perquè moltes d'elles vivien d'internes», explica Valles.

És el cas de la Isidora, que es troba en el procés de tramitar els papers. Fa tres anys que va arribar de Bolívia. Vivia a la casa de la dona gran que cuidava, però la dana ha destruït l'habitatge i, ara, l'anciana viu amb la seva filla. Tot i que continua treballant, per uns 800 euros mensuals, la Isidora ja no té espai per dormir. «No tenir ajudes perquè no les puc demanar», lamenta.

Caixes de resistència

Els membres del col·lectiu Joves Parc Alcosa han organitzat caixes de resistència per ajudar a regularitzar la situació de les persones que no tenen NIE o que el tenen caducat. Així mateix, reclamen que hi hagi unitats mòbils per renovar la documentació, tal com es fa amb el DNI per tal de facilitar la tramitació. «Ens hem hagut de traslladar a Valencia acompanyant a persones que no podien demanar cita, justament quan anar a la capital caminant suposa una hora i mitja o dues hores», afegeix Valles.

Amb tot, l'educador subratlla la part positiva de tota la tragèdia que és la solidaritat sorgida entre els veïns del Parc d'Alcosa, un barri obrer d'uns 8.000 habitants. «Quan no haguem d'usar les estanteries del supermercat – que han obert per donar aliments i productes- les donarem a les fruiteries perquè puguin reobrir els negocis», diu. «Al final és col·lectivitzar una mica totes les ajudes i sinergies construïdes al llarg d'aquest primer mes», expressa.