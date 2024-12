Detinguda una banda per extorsió a usuaris de serveis sexuals publicats en webs

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut 18 persones integrants d’una banda criminal establerta a València per extorsió de consumidors de serveis de prostitució publicats en diferents pàgines web, que van aconseguir un lucre superior a 123.000 euros per 54 delictes a tot Espanya.

La investigació ha finalitzat després de més d’un any de treballs del grup de Ciberdelinqüència de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana amb la desarticulació del grup, format per persones que es feien passar per una suposada màfia albanesa dedicada al tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

Segons informa la Policia, els detinguts com suposats autors dels delictes de pertinença a grup criminal, extorsió i estafa tenen entre 24 i 40 anys, i són d’origen brasiler, colombià, cubà, espanyol i veneçolà.

Contactaven amb usuaris de pàgines web d’anuncis eròtics per exigir-los una quantitat econòmica després d’haver contactat aquests telefònicament amb les dones, a les que havien fet perdre el temps després de parlar amb elles i finalment no concertar una cita, sota amenaça de causar-los problemes, accedint al pagament dels diners les víctimes a fi d’evitar que els seus pròxims sabessin que havien contactat amb dones prostituïdes.

Aquest grup criminal, enclavat a la província de València, va aconseguir obtenir un benefici econòmic de més de 123.000 euros derivats de nombrosos delictes d’extorsió repartits per tot Espanya, i la Policia ha aclarit 54 denúncies a nivell nacional.

Entre els detinguts es troben els 'muleros', persones que a canvi d’una contraprestació econòmica facilitaven els seus comptes bancaris per rebre les diferents quantitats ingressades fruit de les extorsions, i que també contractaven les línies de telèfon des de les quals trucaven o enviaven missatges en els quals s’exigien els pagaments.

En el marc de l’operació s’han investigat 44 comptes bancaris i s’ha comprovat com els detinguts utilitzaven fins 37 telèfons diferents per contactar amb les víctimes.