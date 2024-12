El 41è Congrés del PSOE aprova la nova executiva de Sánchez amb un 90% dels vots

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 41è Congrés Federal del PSOE ha aprovat aquest diumenge amb un 90% dels vots la composició de la nova executiva de Pedro Sánchez, formada per 49 persones i on el PSC disposa de tres representants: Jordi Hereu, Montse Mínguez i Manuel García Salgado.

L'any 2021, el Congrés de València va avalar la direcció del partit amb un 94,94% dels vots. Com fa tres anys, la nova cúpula sorgida de Sevilla continua liderada per Pedro Sánchez, amb el càrrec de secretari general, María Jesús Montero, com a vicesecretària general, i Santos Cerdán, com a secretari d'organització dels socialistes.

En aquella ocasió, el PSC va obtenir quatre llocs ocupats per Eva Granados, Montse Mínguez, Víctor Gutiérrez i Manuel García Salgado. Els delegats del PSOE han votat durant el matí d'aquest diumenge les propostes de la direcció per la nova cúpula del partit (la comissió executiva federal), la comissió ètica i de garanties i el comité federal, un òrgan més ampli que l'executiva, ja que compta amb 108 noms.

Totes les llistes, on hi havia una única proposta negociada entre Ferraz i les federacions socialistes, han superat el 90% dels vots afirmatius. Concretament, el 90% ha secundat l'executiva, el 90,04 el comitè federal i el 90,2 la comissió d'ètica.

El llistat definitiu per la direcció del partit es va donar a conèixer ahir passada la una de la matinada i no inclou canvis destacats. De fet, es mantenen els tres càrrecs principals de la directiva -Sánchez, Montero i Cerdán- com la presidència del partit, càrrec ostentat per l'exministra Cristina Narbona, i el càrrec de portaveu, en mans novament d'Esther Peña. Un dels únics canvis és el de la secretària d'Igualtat, que deixa de ser la ministra Ana Redondo i passa a mans de la delegada del govern espanyol a Madrid, Pilar Bernabé.