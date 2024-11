Els valencians tornen a sortir al carrer per exigir la dimissió de Mazón per la gestió de la DANA

Un cartell lamenta la falta d'assumpció de responsabilitats per la gestió de la gota freda al País Valencià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones han tornat a mobilitzar-se aquest dissabte a València per exigir la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la gota freda de finals d’octubre.

Ho han fet per tercera vegada en un mes, després de la multitudinària manifestació del 9 de novembre, que va aplegar unes 130.000 persones, segons la delegació del govern espanyol al País Valencià.

Protesten contra la resposta de l’executiu de Mazón a la dana, la manca de previsió, el retard en els avisos i la gestió de la posterior devastació que va provocar el desbordament de barrancs i rius. Els aiguats han deixat un balanç provisional de 222 morts i 25.000 milions d'euros de danys.

A diferència de la manifestació de fa tres setmanes, la d’aquest dissabte sortirà de la plaça de l’Ajuntament de València però no acabarà davant del Palau de la Generalitat, sinó a la plaça de la Mare de Déu.

Segons han denunciat els convocants, que són una cinquantena d’entitats, no se’ls ha permès de repetir el recorregut del 9 de novembre per evitar que hi torni a haver llançament de pintura i fang a la seu del govern valencià.

Participants a la manifestació contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, arribant al centre de ValènciaACN

Un manifestant duu una pala amb una fotografia del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el text 'Assassí'ACN

Un manifestant sosté un rètol amb el text '29 d'octubre, ni oblit ni perdó'ACN

Columna de manifestants de l'Horta Sud entrant a València pel carrer de Sant VicentACN