La TDT s'acomiada del canal que va marcar l'infància i adolescència dels 'Millenials' i 'Zoomers'

Disney Channel, un dels canals més emblemàtics de la televisió espanyola, deixarà d’emetre a la TDT el pròxim 7 de gener de 2025, posant fi a una trajectòria de 27 anys que ha marcat diverses generacions. L’anunci, avançat per Vertele, suposa el comiat d’un canal que va arribar a Espanya el 17 d’abril de 1998 a través de Canal Satélite Digital i que, des del 2008, emetia en obert per la TDT.

Un llegat televisiu inesborrable

Disney Channel va ser pioner en portar contingut familiar i juvenil de qualitat a Espanya. Entre les seves produccions més recordades hi ha el mític programa ‘Art Attack!’, presentat per Jordi Cruz, i altres formats com ‘Zon@ Disney’, creats específicament per al públic espanyol. El canal també va ser la llar de sèries icòniques com ‘Cambio de clase’ i concursos com ‘My Camp Rock’, que van impulsar joves talents com Lucía Gil i Ana Mena.

Durant gairebé tres dècades, Disney Channel ha estat una porta a l’univers màgic de Disney, amb pel·lícules tan populars com ‘High School Musical’ i ‘Camp Rock’, que van captivar els espectadors més joves.

L’era del streaming

La decisió de tancar el canal respon a l’evolució del consum audiovisual, que ha passat de la televisió tradicional a les plataformes de streaming. Disney Plus, la plataforma pròpia de The Walt Disney Company, serà el nou lloc de trobada per a totes les sèries i pel·lícules que abans es veien al canal. Amb aquesta estratègia, la companyia busca potenciar el seu servei de streaming, tot mantenint altres canals com Disney Junior, STAR, i National Geographic.

Nou contingut fet a Espanya

Malgrat el tancament de Disney Channel, Disney seguirà apostant pel contingut local. El pròxim 13 de desembre estrenarà la sèrie ‘Invisible’, basada en el llibre d’Eloy Moreno. Aquesta producció de sis episodis explica la història de Capi, un noi de 12 anys que afronta un estrès postraumàtic després d’un accident. Amb un repartiment que inclou Eric Seijo, Aura Garrido i Miki Esparbé, ‘Invisible’ serà una de les grans apostes de Disney Plus per al mercat espanyol.

Agraïment als fans

En un comunicat, The Walt Disney Company Spain ha agraït el suport dels seus seguidors i ha assegurat que continuarà invertint en contingut per a tots els formats. «El nostre objectiu és oferir múltiples punts d’entrada al nostre contingut i marca», han afirmat. Tot i l’adéu a Disney Channel, els fans poden estar tranquils: la màgia de Disney continuarà viva a través de la seva plataforma i altres canals.