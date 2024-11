El Govern tornarà els diners de les ampolles de plàstic que es reciclin

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern engegarà en el termini de dos anys i a tot el territori nacional el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) de les ampolles de plàstic d’un sol ús, després de comprovar que l’any 2023 únicament es va recollir el 41,3 % d’aquests envasos, davant l’objectiu del 70%, marcat per la Llei de Residus per a aquest any.

Així ho indica l’informe, conegut avui, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), en el que conclou que no s’assoleixen els objectius de recollida separada establerts a l’article 59 de la Llei de Residus i terres contaminats per a una economia circular.

El sistema de dipòsit, devolució i retorn és un mecanisme de gestió d’envasos utilitzats en el qual el consumidor ha de pagar uns diners addicionals en comprar un producte envasat, que li serà reemborsat quan torni l’envàs buit.

Aquesta fórmula, que recorda al sistema tradicional que s’utilitzava amb les ampolles de vidre en el passat, s’aplicarà a les ampolles de plàstic d’un sol ús.

Segons els càlculs del Miteco, el 2023, a Espanya van entrar al mercat 214.039 tones d'ampolles de plàstic, de les quals 74.482 van ser recollides separadament per les Entitats Locals i uns altres 14.017, per recollides privades.

La resta -gairebé el 60 %- no van retornar al sistema, la qual cosa pot suposar l’incompliment de l’objectiu establert per la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient, i es fixen uns objectius intermedis en els anys 2023 i 2027.

Fins ara, a Espanya s’està aplicant el Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), que és una fórmula sense ànim de lucre que agrupa a fabricants i importadors de productes que generen residus.

Segons Ecoembes, aquesta organització inclou més varietat de residus, no limitant-se a ampolles, la qual cosa fa més integral el reciclatge davant el sistema SDDR.

Des de l’organització ecologista Greenpeace, l’anunci del Govern és «una victòria històrica» després de quinze anys de campanya en favor de la recuperació del sistema de devolució d'ampolles.