Agricultor de València afectat per la DANA: «Això no serveix ni per a gra dels animals»

La Cooperativa Agrícola de San Pedro de Massanassa és una de les moltes empreses vinculades a l’economia de l’arròs que desenvolupa la seva activitat al Parc Natural de l’Albufera, on tenen la seva assecadora per a aquest gra i les plantacions al seu voltant han quedat completament devastades pels efectes de les inundacions provocades per la dana i tot el cereal que hi havia a l’interior de la seva nau, inutilitzat.

«Això no serveix ni per a gra dels animals», lamenta en declaracions a EFE Jaime Pons, membre d’aquesta cooperativa, que compta amb uns 15 treballadors.

Pons explica que, tres setmanes després, els tractors continuen traient de la nau industrial cops de pala i cops de pala d’arròs en estat putrefacte, l’olor del qual enterboleix l’ambient de la zona perquè, després de mullar-se, es troba en un estat avançat de fermentació i expulsant gasos.

«Va arribar a vindre un tinent coronel de la Guàrdia Civil per l’olor a preguntar si a la zona hi havia cadàvers», assenyala aquest treballador, que creu que les pèrdues de la Cooperativa poden oscil·lar fàcilment entre els 1,2 i els 1,6 milions d’euros en total, encara que hauran de ser les assegurances, apunta, els que valorin la suma total.

El treball principal en aquests dies continua sent treure tot l’arròs que hi havia en interior de la nau en el moment del temporal. «Cal treure-ho tot, que el vinguin a buscar i no sé si es podrà fer biomassa o abonament, però això no serveix ni per a consum dels animals, perquè fermenta», abunda.

«Si no passa res, es tornarà a conrear»

Tanmateix, és una mica optimista respecte a la collita de l’any que ve: «Si no passa res es tornarà a conrear l’arròs i marxarà tot normal», encara que admet que hi haurà algunes zones en les quals aquesta tasca resultarà una mica més complicada, ja que molts dels arrossars estan negats per rentadores, neveres, cotxes la gasolina dels quals acabarà a l’Albufera, ferros i altres elements que podrien contaminar i posar en risc la qualitat o seguretat de la sega.

Encara que no posa en dubte la continuïtat de les collites pròximes, sí que apunta que existeix certa preocupació per com serà l’estat general de l’Albufera de cara al futur, principalment per aquest efecte que puguin produir els químics que s’hagin vessat.

Retirar els químics, la prioritat

Unes motes més enllà de la Cooperativa de San Pedro de Massanassa, en una d’aquestes sumes de terra que formen estrets camins per caminar entre els arrossars negats encara de llot, treballa Claudio Sendra i la seva brigada de la Xarxa Natura 2.000, que s’encarreguen d’amuntegar les escombraries per fer més fàcil la seva retirada.

La força de l’aigua ha portat fins aquesta zona de La Albufera tota mena de productes i rebutjos provinents de dos centres comercials propers: matalassos, termos, forns, bombones de butà i d’oxigen, sabatilles, xancletes o fins i tot algun maniquí.

Sendra, que és capatàs del seu brigada, destaca EFE que, principalment, s’encarreguen de retirar, els productes químics que hi hagi a les séquies, en coordinació amb efectius de Parcs Naturals, amb brigades de quatre persones.

«Hi ha molta feina. Pel que es veu aquí, és un treball de mesos. Hi ha de tot perquè en aquesta zona, en passar pel centre comercial d’Alfafar, hi ha moltes botigues i supermercats i surten -de l’aigua- moltes coses», resumeix.

Amb ell treballa Tino, que ja acaba la seva jornada i que no parla a càmera però que, en una breu conversa, comparteix la seva impressió després de diversos anys treballant al Parc: «Recuperar-se es recuperarà, però no sé si en un temps que ho puguem arribar a veure».