La xifra de desapareguts al País Valencià per la DANA baixa a 5 i la de morts es manté en 221

La xifra de desapareguts al País Valencià per la dana del 29 d'octubre ha baixat a 5, 2 menys que ahir, segons la informació del Centre d'Integració de Dades (CID) que facilita diàriament el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El nombre de morts es manté en 221 com ahir. Tots els cossos han estat sotmesos a l'autòpsia preceptiva i han estat plenament identificats, després que avui s'hagi constatat la identitat de les dues últimes víctimes.

Es tracta de dues dones trobades una a Torrent el dimecres i l'altra al terme municipal de Sedaví el dijous.

171 ho han estat per empremtes dactilars, 46 per anàlisi d'ADN i 4 per identificació hospitalària en vida.