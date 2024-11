Quins moviments bancaris vigila Hisenda? El que has de saber per evitar problemes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, les entitats bancàries estan obligades per llei a informar l’Agència Tributària sobre determinats moviments financers dels seus clients, especialment aquells que superin certs límits establerts. Aquestes operacions, considerades «sospitoses», estan sota l’escrutini d’Hisenda per prevenir delictes com el frau fiscal, el blanqueig de capitals o el finançament d’activitats il·lícites. Aquest control és part de les polítiques governamentals per assegurar la transparència i traçabilitat dels diners en el sistema financer.

Límits clau que activen el control d’Hisenda

Conforme a la Llei 7/2012, les entitats bancàries han de comunicar els següents moviments financers a Hisenda:

Pagaments o cobraments en efectiu superiors a 3.000 euros. Aquesta quantitat aplica tant a dipòsits com a retirades realitzades en efectiu.

Transferències bancàries superiors a 10.000 euros. Aquests moviments, nacionals o internacionals, requereixen documentació que justifiqui l'origen i propòsit dels diners.

Préstecs o crèdits de més de 6.000 euros. Aquest tipus d'operacions està especialment regulada per evitar el seu ús com a eina d'evasió fiscal.

En cas de detectar-se algun d’aquests supòsits, Hisenda pot requerir el contribuent documentació addicional que acrediti la procedència i destinació dels fons.

Control especial sobre els bitllets de 500 euros

Un dels aspectes més cridaners del control fiscal a Espanya és la vigilància estricta sobre els bitllets de 500 euros. Encara que la seva circulació s’ha reduït significativament en els últims anys, el seu ús en operacions en efectiu genera sospites. Per això, cada vegada que un client extreu o diposita diners utilitzant aquests bitllets, els bancs han d’informar l’Agència Tributària. Aquest control busca prevenir l’ús de grans sumes d’efectiu en activitats il·lícites.

Sancions per moviments injustificats

En cas que Hisenda detecti moviments financers que no puguin justificar-se adequadament, els contribuents s’enfronten a sancions econòmiques que poden assolir fins el 50% de l’import objecte de la investigació. Aquest tipus de penalitzacions pretén desincentivar l’ús de diners no declarats o d’origen desconegut.

Límits per a pagaments en efectiu

A més, des de l’aprovació de la Llei 11/2021, la normativa sobre pagaments en efectiu s’ha endurit. Actualment, el límit per realitzar pagaments en metàl·lic entre professionals i particulars és de 1.000 euros. En transaccions superiors, és obligatori l’ús de mètodes electrònics com transferències bancàries, targetes de crèdit o dèbit, a fi de garantir la traçabilitat de les operacions.

Consells per evitar problemes amb Hisenda

Si bé aquests controls busquen garantir la legalitat de les operacions financeres, és important que els ciutadans prenguin mesures per protegir-se de possibles conflictes amb Hisenda:

Documenta tots els teus moviments. Mantingues registres clars i justificatius de transferències, pagaments i cobraments, especialment si superen els límits establerts.

Declara correctament els ingressos i préstecs. Si reps una transferència significativa o contreus un préstec, assegura’t d’incloure'l en la teva declaració fiscal si correspon.