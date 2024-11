La xifra de desapareguts per la DANA al País Valencià baixa a vuit persones

Diverses persones fent tasques de neteja al barri de La Torre de València afectat per la DANA.ACN

La xifra de desapareguts per la DANA del 29 d'octubre al País Valencià ha baixat aquest dimarts a vuit persones, tres menys que ahir, segons la informació del Centre d'Integració de Dades (CID) que facilita el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pel que fa al nombre de víctimes mortals, la xifra es manté en 219 persones, la mateixa que diumenge. Els 219 cossos han estat sotmesos a l'autòpsia pertinent i estan plenament identificats, 170 per empremtes dactilars, 45 per anàlisi d'ADN i 4 per identificació hospitalària en vida. 218 famílies ja han rebut les despulles dels seus éssers estimats.

El TSJCV puntualitza que els vuit expedients ante mortem de persones desaparegudes que segueixen actius corresponen exclusivament a denúncies sobre les quals els familiars han aportat dades i mostres biològiques per a la identificació.