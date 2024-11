Dos ciutadans espanyols, investigats a Lituània per un presumpte intent d’acte terrorista fallit

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia General de l’Estat de Lituània ha informat aquest dimarts que dos ciutadans espanyols estan sent investigats per la seva presumpta implicació en un acte terrorista fallit al país bàltic. Els fets haurien passat el passat mes de setembre, quan ambdós sospitosos van ser detinguts a Riga, capital de Letònia, gràcies a la intervenció del Servei de Seguretat de l’Estat letó.

Segons les dades preliminars de la investigació, els acusats haurien viatjat a la ciutat de Šiauliai, al nord de Lituània, amb la intenció de provocar un incendi a les instal·lacions de producció d’una empresa privada, així com de destruir equips situats a l’exterior. No obstant, segons la Fiscalia, «ni van aconseguir implementar el seu pla criminal ni amagar-se de les forces de l’ordre».

Després de ser detinguts a Riga en coordinació amb les autoritats locals, els dos individus van ser extradits a Lituània sota una ordre europea de detenció. Actualment es troben sota presó preventiva mentre es desenvolupa la investigació.

El cas està sent processat sota l’article 250 del Codi Penal lituà, que regula els delictes relacionats amb el terrorisme. Les autoritats han assenyalat que, ara per ara, no es proporcionaran més detalls per no comprometre l’èxit de la investigació en curs.

La Fiscalia lituana ha destacat la col·laboració eficaç entre els serveis de seguretat de Letònia i Lituània, subratllant la importància de la cooperació internacional en la lluita contra el terrorisme.