Sanitat planteja suprimir Muface i integrar els usuaris a la sanitat pública

El Ministeri de Sanitat planteja incorporar en nou mesos a la sanitat pública al milió de funcionaris que, a 31 d’octubre de 2024, reben assistència sanitària mitjançant companyies d’assegurances privades per considerar que el «model Muface no és sostenible en l’actualitat».

A l’informe «MUFACE: de l’assegurança privada al Sistema Nacional de Salut» elaborat per Sanitat, el Ministeri informa que la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat té entorn d’1,5 milions de mutualistes, dels quins 1.007.322 persones han escollit la sanitat de companyies d’assegurances privades (Asisa, Adeslas i DKV), el que suposa el 67,3 % de la població mutualista.

Argumenta Sanitat a l’informe que «el model Muface no és sostenible perquè cap sistema no funciona si no té un pool de riscos que permeti exercir contrapesos entre els qui més demanden el servei i els qui fan un ús menys intens».

Per franges d’edat, el 42,4 % dels usuaris són entre els 35 i 64 anys, mentre que el 32 % té més de 65.

L’informe subratlla «la negativa de les companyies d’assegurances sanitàries privades a presentar-se al concert plantejat pel Govern» i recorda que aquestes empreses demanden «un increment superior al 40 % respecte a les condicions actuals de finançament».

Per això, Sanitat planteja un pròrroga de nou mesos del concert actualment en vigor, d’acord amb la llei de Contractes del Sector Públic. En aquell període es faria un procés d’internalització de la provisió sanitària dels mutualistes de Muface perquè es fes càrrec el Sistema Nacional de Salut.

Pacients en teràpia, els últims en el traspàs

En aquells nou mesos es podria plantejar una incorporació gradual tenint en compte pacients immersos en processos terapèutics que precisen continuïtat i que han de ser els últims traspassats al sistema sanitari públic.

En aquest tipus de pacients i en cas d’existir alguna contraindicació a la transferència sanitària (situació de final de la vida o molt alta complexitat de processos oncològics) es podria valorar una via excepcional de renegociació temporal d’un assegurament extraordinari que permeti la pròrroga durant un any més enllà de l’extinció de la pròrroga.

A més, l’informe obre la possibilitat en aquests nou mesos a un pla de transició per garantir l’atenció de pacients crònics en els seus centres hospitalaris de referència sense necessitat de passar pel curs comú d’una primera consulta.

També contempla un pla de transferència per a la informació clínica que eviti la duplicitat en les proves diagnòstiques i terapèutiques i un altre de comunicació per resoldre qualsevol dubte.

El passat 8 d’octubre el Consell de Ministres va autoritzar Muface a celebrar concerts per a l’assegurament a la prestació de l’assistència sanitària als beneficiaris que optin a rebre-la a través d’entitats d’assegurança.

Per a això es va realitzar una oferta de 1.337 milions el 2025 i 1.344 milions el 2026, la qual cosa suposa un increment del 16 % respecte al concert anterior. Cap empresa no va decidir optar, quedant desert.

A Muface, el 65 % de les persones mutualistes són docents d’educació primària, secundària i universitària i un 17 % pertany als cossos de l’Administració General de l’Estat (AGE). Això fa que les comunitats amb més presència de mutualistes siguin aquelles amb un ratio major de docents o presència de funcionaris de l’AGE.