Mazón diu que la seva presència no era necessària al Cecopi i demana acabar amb les «mentides»

El president valencià, Carlos Mazón, ha assegurat aquest diumenge que la seva presència a la reunió del Cecopi «no era necessària per prendre les decisions que vàlidament s'estaven prenent a l'òrgan tècnic en funció de la informació que venia».

«Prou ja de mentides i de manipulació», ha demanat en declaracions als mitjans en resposta al govern espanyol, a qui ha atribuït «molt nerviosisme, manipulació i massa atac polític». El popular ha negat que estigués «incomunicat» aquella tarda.

«A mi ningú m'estava esperant aquí per prendre una decisió. Seria impossible que s'estigués esperant un president de la Generalitat per prendre les decisions tècniques», ha insistit, afegint que ell no forma part del Cecopi.

Al seu parer, d'altra manera «no hi hauria capacitat de reacció per a res». El president valencià ha fet èmfasi en el fet que no estava incomunicat. «Vaig parlar fins i tot amb gent que diu que estava incomunicat, com l'alcalde de Cullera. A les 18.28 el vaig trucar», ha etzibat.

També ha remarcat que no ha negat cap dinar, i ha explicat que ell va mantenir el seu pla del dia perquè «aquí tothom estava preparat, perquè estava tothom vàlidament constituït en un òrgan del qual jo no formo part». «I vaig venir per preocupar-me presencialment del vertader risc de Forata quan se'ns va informar. Però l'òrgan estava vàlidament constituït, estava prenent les decisions en base a la informació que arribava», ha reblat.

Sobre la presa de Forata, Mazón ha remarcat que no va ser fins a les 20 hores quan es va confirmar la imminent possibilitat que es pogués desbordar. En aquest sentit, s'ha preguntat per què el govern espanyol no va prendre el comandament si tenia una informació sobre un possible desbordament a les 17.30 hores. «Si el govern forma part del Cecopi, el govern pot prendre el comandament en el moment que vulgui, des del primer moment», ha subratllat.

El popular ha preguntat «si això vol dir que el govern espanyol a les 17.30 hores ja sabia que podien córrer perill 80.000 vides de valencians i no va prendre el comandament». «Qui ha de respondre a això és el govern (espanyol), que està caient en una contradicció rere l'altra a través de les seves entitats», ha conclòs.

S'ha referit en concret a la UME, a qui ha acusat de contradir-se quan diu que no es podia activar sense autorització i ara assegura que ho va fer. Pel que fa a la remodelació del seu govern que va anunciar divendres, ha assegurat que s'hi està treballant i que en «breu» hi haurà notícies.