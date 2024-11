La UME assegura que es va activar a les 15.41 del 29 d'octubre, «anticipant-se a ordres oficials»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El general en cap de la Unitat Militar d'Emergències, Javier Marcos, ha assegurat aquest dissabte en roda de premsa a Madrid que la UME es va activar a les 15.41 del 29 d'octubre per atendre l'emergència al País Valencià, «anticipant-se ordres oficials». Per demostrar-ho ha mostrat vídeos gravats per membres de la UME a l'A3, a l'altura de Chiva, a les 18.05.

Ha explicat que el primer vehicle de reconeixement va sortir a les 15.41, i deu minuts més tard la resta dels efectius. D'altra banda, des de València, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negat cap apagada informativa com va assegurar el president valencià, Carlos Mazón, sobre la Confederació Hidrogràfica del Júcar en les hores crítiques. «Quan veiem que la situació s'està posant francament difícil sortim, molt abans de l'elevació a qualsevol altre nivell», ha dit el general en cap de la UME.

Marcos ha volgut així replicar aquells que posaven en dubte que els militars havien estat allà des del primer moment. Els efectius van trigar dues hores per arribar a l'altura de Xiva i «es troben el que es troben», ha continuat. «Fixin-se en els cotxes que hi ha, anàvem rescatant les persones atrapades», ha apuntat durant la projecció dels vídeos gravats des d'un vehicle.

«Ningú podia avançar, però la UME va avançar», ha insistit Marcos, que ha explicat que es van enviar 96 homes i van poder arribar a la zona d'Utiel i Requena 56. Els altres 40 que no van poder avançar van dirigir-se cap a Paiporta per atendre avisos del 112 que rebien a través del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI).

Marcos ha explicat que la UME ha localitzat 92 morts, 22 dels quals entre el 29 a la tarda i la nit del 29 al 30 d'octubre. En paral·lel, Grande-Marlaska ha assegurat després de la reunió del CECOPI que hi va haver «tots els avisos necessaris, precisos i de manera permanent» el 29 d'octubre, i ha negat que «en cap moment hi hagués cap apagada, sinó la informació oportuna, necessària i precisa i continuada en el temps». S'ha referit així a les declaracions de Mazón durant el debat a les Corts Valencianes divendres en què recriminava una «apagada informativa» a la CHJ en les hores crítiques.