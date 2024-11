El nombre de morts per la DANA s'eleva a 225, amb 14 persones encara desaparegudes

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de morts per la dana del passat 29 d’octubre s’eleva a 225, segons les últimes dades oficials del Govern, en els quals encara es computen 14 persones com a desaparegudes, segons informació proporcionada avui al web de Moncloa. Les dades indiquen que 217 persones han mort a la Comunitat Valenciana, set a Castella-la Manxa i una a Andalusia.

S’han practicat 225 autòpsies (vuit persones van morir per causes no relacionades amb la dana) i 217 han estat plenament identificades, que són totes aquelles que van morir per causes relacionades amb la catàstrofe.

A més, 209 cossos s’han entregat ja als seus familiars i encara hi ha 14 persones desaparegudes, indiquen l’actualització de dades del Govern.

Las Fuerzas Armadas han realitzat 1.783 missions i, entre altres tasques, s’està donant suport de reconeixement de gasos tòxics als col·lectors de la xarxa de clavegueram i s’han inspeccionat 617 garatges i soterranis.

S’evidencia un notable descens de les sol·licituds de suport procedents de localitats afectades (46 de les 72 afectades no han sol·licitat suport), agrega l’actualització de dades. En les últimes 24 hores s’han distribuït 1.200 quilos de menjar, 13.300 litres d’aigua embotellada i 11.000 quilos de productes d’higiene.

Quant a les infraestructures, entre altres dades, s’han recuperat fins les data 148 quilòmetres dels 160 de carreteres de l’Estat afectats i s’han retirat a punts habilitats un total de 1.290 vehicles.

Pel que fa a suports i ajuts, s’han registrat 7.082 sol·licituds d’ajuts directes, dels quals 5.221 corresponen a ajuts sol·licitats en seu electrònica per danys en estris i en habitatge habituals.