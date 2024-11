Mazón no dimiteix i remodela el govern després de la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reafirmat aquest divendres la seva voluntat de seguir al capdavant de l'executiu i liderar les tasques de reconstrucció després de la DANA. En una compareixença de més de dues hores davant les Corts, ha anunciat també la creació d'una nova vicepresidència per a la Recuperació i una conselleria d'Emergències encarregada de gestionar i prevenir futurs contratemps climàtics.

Sense comunicar el cessament de cap dels seus consellers, Mazón s'ha centrat a prometre inversions i 133 mesures per superar els efectes del temporal. Per dur-ho a terme, ha apel·lat també a la col·laboració entre administracions i ha ofert consens al govern espanyol de Pedro Sánchez.

«No busquem assenyalar ningú, busquem solucions, però és innegable que en un context d'emergència com l'actual certes demores i manca de coordinació no només són desafortunades, sinó que tenen un impacte directe a la recuperació de les persones afectades. La nostra comunitat mereix una col·laboració àgil i sincera, una col·laboració que no quedi en discursos o declaracions d'intencions, sinó que es tradueixi en accions concretes i en resultats tangibles», ha defensat Mazón.

Segons ha dit, el seu govern té la voluntat d'actuar amb rapidesa eliminant burocràcies per «prioritzat el benestar dels ciutadans». «Hem començat a respondre amb fets, no amb promeses i creiem que aquesta és la via que hem de seguir, una via on els ciutadans no hagin d'esperar innecessàriament mentre els governs debatin sobre competències o responsabilitats», ha avisat en un discurs on ha proclamat que de la DANA en sortirà una València renascuda i «millor per a tothom».

Nou organigrama, cap cessament

Per fer front als reptes de la reconstrucció, Mazón ha anunciat dos canvis de profunditat al seu govern, però ha evitat anunciar cessament de consellers. Per un costat, hi haurà una nova vicepresidència i conselleria per a la «recuperació econòmica i social» que serà «el cor» de l'estratègia de l’executiu. «La seva missió serà coordinar i harmonitzant totes les accions que es facin des del Consell», ha exposat. El nou departament agruparà totes les «àrees estratègiques de l'economia», des de la gestió dels fons europeus fins a l'impuls de l'ocupació, passant pel suport a les petites i mitjanes empreses i a la innovació.

Pel que fa a la conselleria d'Emergències, Mazón ha dit que servirà per encarar qualsevol esdeveniment inesperat de manera «més àgil, ràpida i coordinada». «Un departament dissenyat exclusivament per protegir i vetllar per la seguretat de tots els valencians», ha asseverat el president valencià. «Els temps actuals demanen que les administracions estiguin a punt per actuar en qüestió de minuts i amb aquesta nova estructura garantirem que els serveis d'emergències tinguin un punt de coordinació central», ha conclòs.

A més de respondre a emergències, la nova conselleria també farà tasques de prevenció, analitzarà riscos, coordinarà simulacres i dissenyarà protocols d'actuació que protegeixin vides i minimitzin els danys. Tot plegat, des de la gestió d'emergències sanitàries fins a la resposta davant de catàstrofes naturals, ha apuntat Mazón.

«Disculpes en nom de la Generalitat»

En la part final del seu discurs, que ha fet gairebé íntegrament en castellà, Mazón ha insistit en la seva voluntat de fer autocrítica davant unes inundacions que van desbordar els sistemes de prevenció i gestió de riuades. «Hem après, polítics i tècnics. Hem après durant i després de l'emergència», ha reconegut. En aquest sentit, ha asseverat que la resposta a la riuada no va ser «tan eficaç com es necessitava». «Cal demanar disculpes i jo, en nom de la Generalitat, ho faig», ha afirmat.