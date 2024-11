Mazón atribueix la tragèdia de la DANA a un error del «sistema sencer»: «Es va fer el millor que es va poder»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha atribuït aquest divendres la destrucció de la DANA a les proporcions «colossals i monstruoses» de les riuades. A parer seu, tot plegat va provocar una fallida «del sistema sencer». «Es va fer el millor que es va poder, tot i que és evident que no va ser suficient», ha dit en una compareixença davant les Corts Valencianes on ha acusat l'Estat de no facilitar informació suficient sobre la magnitud d’un temporal que ha causat més de 200 morts.

Mazón ha promès a l'oposició que no eludirà «cap responsabilitat», ha anunciat que el PP impulsarà la creació d'una comissió d'investigació sobre la DANA al parlament autonòmic i ha instat al Congrés a fer el mateix.