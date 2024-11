Més d'un centenar dels 216 morts per la DANA al País Valencià tenien 70 anys o més

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 104 dels 216 morts per la DANA al País Valencià tenien 70 anys o més, segons l'anàlisi que ha fet el Centre d'Integració de Dades (CID). En concret, hi ha 52 víctimes de més de 80 anys, 37 amb més de 70 i 15 amb més de 90. Per sota, 33 víctimes de 60 anys o més, 38 de 50 o més, 16 de 40 o més, 6 de 30 anys o més i 10 de 20 o més. A més, s'han localitzat els cossos de dos menors d'onze anys o més i set menors d'onze.

Del total de víctimes, 131 són homes i 85 dones; i 190 eren de nacionalitat espanyola i 26 d'altres onze nacionalitats. Els municipis on s'han localitzat més morts són Paiporta (45), Catarroja (25), València (16), Alfafar (15), Massanassa (11), Benetússer (10), Torrent (10) i Picanya (10).