Mercadona destina 40 milions d’euros per ajudar els seus empleats afectats per la DANA

La cadena de supermercats Mercadona ha decidit realitzar una donació de 40 milions d’euros per ajudar a tots els seus treballadors afectats per la DANA, ha assenyalat aquest dimecres la companyia.

L’objectiu és que aquestes persones «no hagin de començar a reconstruir la seua vida des de zero», segons un comunicat, i per això s’han establert ajuts per un valor fix per a cada casa i vehicle danyat.

En el cas del domicili habitual, l’import serà de 50.000 euros si la casa ha resultat totalment o parcialment destruïda, de 25.000 euros per a la pèrdua total o parcial del mobiliari i de 5.000 euros per a petits estris.

Els treballadors de Mercadona percebran 15.000 euros d’ajuda pel seu cotxe habitual, 5.000 euros si tenien una moto de qualsevol tipus i 500 euros per patinets i bicicletes.

Mercadona ha assegurat que tots els empleats afectats rebran els ajuts el proper 21 de novembre i ha reiterat que la companyia per complet se suma al dolor que està «patint tota la societat valenciana com a conseqüència de la DANA».