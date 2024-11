Mazón admet possibles «errors» i que treballa per «adequar» l'estructura del seu govern a la reconstrucció

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha reconegut possibles «errors» en la gestió de la DANA i ha explicat que treballa per «adequar» l'estructura del seu govern a la reconstrucció. «Es poden haver comès errors sense cap dubte», ha declarat davant dels mitjans de comunicació aquest dilluns.

El president valencià ha afirmat que estan centrats completament en la reconstrucció però ha afirmat que a partir de dijous, quan té previst comparèixer a les Corts valencianes, serà el moment de començar a «parlar de política». Mazón ha dit que arribarà el moment en què «totes les administracions» revisin la seva actuació «amb humilitat».

El president valencià ha explicat que han repassat què es va fer els dies previs a la DANA i els posteriors, quins són els avisos que es van donar i ha recordat que el president de la Generalitat no és membre del centre de coordinació d'emergències. En aquest sentit, ha insistit que aquest comitè no necessita de presència política per prendre decisions. «Sinó estaríem tots en situació d'alt risc», ha assegurat.

Mazón ha insistit que tothom està «obligat a repassar els errors que es van poder cometre», entre els quals ha mencionat «no haver prestat més atenció a la rambla del Poyo» i «no haver tingut millor informació», punt en què ha assegurat que no és competència «estricta i exclusiva» de la Generalitat.

En tot cas, ha reiterat el seu «compromís absolut» i ha asseverat que no està «preocupat ni ocupat» amb la seva posició política personal.