L’AEMET emet un avís especial per la DANA que arriba aquest dimarts i afectarà Tarragona

L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís especial per fenòmens adversos, ja que després d’uns dies d’estabilitat, s’espera que una massa d’aire fred arribi a la Península i les Balears a partir d’aquest dimarts, produint un descens generalitzat de les temperatures.

Aquesta DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) s’aprofundirà a la Mediterrània dimecres fins el dissabte 16. L’augment de la inestabilitat anirà acompanyat de l’entrada d’un flux humit mediterrani de l’est, per la qual cosa és probable que es produeixin precipitacions molt fortes i persistents acompanyades de tempestes i temporal marítim a les Balears i el vessant mediterrani, sense descartar-les en punts del Cantàbric i centre peninsular, de neu en els sistemes muntanyosos.

Les precipitacions en l’àrea mediterrània començaran demà dimarts, amb més probabilitat al sud de l’arxipèlag balear, especialment intenses a Pitiusas i Mallorca, on és probable que siguin localment molt fortes i persistents, podent acumular-se uns 80 mm. No es descarten en altres punts del litoral mediterrani entre Barcelona i Alacant, on és probable que s’assoleixi intensitat forta. També és probable que es produeixin al Cantàbric i nord del Pirineu, de neu en zones de muntanya, amb la cota descendint fins uns 1000 m.

S’esperen també ratxes molt fortes de vent en cotes altes dels sistemes muntanyosos de la meitat nord, de cerç a la vall de l’Ebre i de tramuntana a Empordà, que donarà lloc a un temporal costaner.

Dimecres és probable que les precipitacions s’estenguin per bona part de la Península. Les zones més probables on aquestes precipitacions seran molt fortes, sense descartar-les localment torrencials, i fins i tot persistents són l’Empordà, la franja mediterrània compresa entre el Delta de l’Ebre i el cap de la Nau (València), amb quantitats acostant-se als 100 mm; i les províncies de Màlaga i Granada, amb quantitats que podrien superar els 180 mm, encara que no es poden descartar a les zones veïnes, així com a les Balears.

Les precipitacions seran en forma de neu als sistemes muntanyosos al principi, encara que les cotes anirien quedant ascendint progressivament les nevades restringides a zones altes. Continuaran les ratxes molt fortes de vent en cotes altes de les zones de muntanya, més probables en el quadrant nord-oest, al litoral mediterrani i al litoral gallec. Aquests dos dies es produirà un descens generalitzat de les temperatures, que començaran a recuperar-se al final de dimecres.

A partir de dijous es continuen esperant precipitacions localment fortes o molt fortes, sent les zones més probables Andalusia occidental, la franja de la Mediterrània compresa entre el Delta de l’Ebre i el cap de la Nau, el centre peninsular i el vessant sud del sistema Central. En aquestes zones podria acumular-se entre dijous i dissabte uns 60-80 mm, localment més de 120 mm. No es descarta que també puguin produir-se precipitacions fortes i persistents a Múrcia i a l’altiplà sud. Les temperatures es recuperaran progressivament, amb un ascens moderat generalitzat i localment notable dijous.

És probable que ja a partir del dissabte 16 les precipitacions comencin a perdre intensitat en l’àrea mediterrània i es traslladin al vessant atlàntic i a l’Empordà, si bé la incertesa sobre l’evolució de l’episodi és molt elevada.