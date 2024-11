Un tècnic del CECOPI va parlar amb Pradas d'enviar alertes per la DANA una hora abans

La via del tren entre Paiporta i Picanya, destrossada per la DANA quatre dies després de la torrentada.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un tècnic del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) va parlar amb les autoritats sobre enviar alertes als mòbils per la DANA, segons revela un àudio de les 19:15 hores al què ha tingut accés la Cadena Ser. En la conversa hi ha presents la consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, i la delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé.

La delegada pregunta si els missatges estan arribant a la població afectada i llavors el tècnic parla d'enviar el missatge a través dels mòbils i dels mitjans de comunicació. En canvi, aquest dijous, Pradas ha dit que fins a les 20 hores no va saber de la possibilitat de l'enviament massiu d'alertes, poc abans de fer l'enviament.

«És important que siguem el més redundants. Immediatament d'enviar el missatge, també es parlarà amb À punt, la televisió pública perquè enviï el missatge. Es difondrà també a través de les emissores tradicionals i les emissores analògiques. Evidentment, quan torni la cobertura una persona que estigui en trànsit i passi per aquests municipis, immediatament rebrà el missatge perquè es pot posar en els missatges un període de cadència. Pots dir que durant una hora tothom que entri i surti de la zona el rebi, per tant, buscarem aquesta redundància. Evidentment poden donar-se situacions. Tractarem de ser el màxim de redundants per difondre el missatge», diu el tècnic gairebé una hora abans que s'enviessin finalment a través dels sistema Es Alert.

Un àudio que es fa públic després que la consellera responsable d'emergències, Salomé Pradas, manifestés aquest dijous que va ser un tècnic qui va informar les autoritats del CECOPI a les vuit del vespre de l'existència d'un sistema d'enviament massiu d'alertes als telèfons mòbils de la ciutadania, equivalent al que Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya utilitza per informar d'emergències a la població.