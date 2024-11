Ribera assegura que li «va costar quatre trucades» poder parlar amb Mazón el dia de la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

«Tot anava bé però a la tarda s’ha precipitat tot. Disculpa’m et truco en deu minuts, ara no puc parlar». Això és el que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va dir a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, la tarda-vespre del 29 d’octubre entre dos quarts de vuit i les vuit, segons ha explicat la mateixa Ribera a la cadena SER. Ribera era a Brussel·les i, alertada de la situació pel secretari d’Estat, va trucar «fins a quatre vegades» a Mazón, fins que va contactar-hi.

La conversa va ser breu i segons la ministra, en cap moment li va demanar ajuda, tot i la «preocupació elevadíssima» dels que eren a la reunió del Cecopi perquè no es prenien decisions.

«Tan aviat com la gent de la Confederació Hidrogràfica del Júcar es va adonar que al Cecopi estaven bloquejats, que la situació era molt crítica i que no s’estaven prenent les decisions correctes van trucar al secretari d’Estat, ell em va avisar i em va costar fins a quatre trucades localitzar Mazón aquella mateixa tarda», ha explicat Ribera.

A la quarta trucada hi va aconseguir parlar en la conversa breu reproduïda més amunt. «Lògicament no em va tornar la trucada, cosa que vaig entendre perfectament», ha afegit Ribera.Segons el seu relat, la gent que depèn del Ministeri i que participava al Cecopi estava «consternada» per les «dificultats que sembla que hi havia» perquè els responsables de la Generalitat Valenciana «entenguessin la gravetat del que estava passant».

Ribera s’ha mostrat, en aquest sentit, preocupada per «fins a quin punt una alerta tan greu algú pot considerar que no és rellevant o que pot esperar», o bé pel fet que «hi ha qui hi reacciona correctament» -ha recordat que centres educatius, per exemple, van decidir suspendre les classes- «i hi ha qui no».

Per això ha opinat que caldrà «aprendre lliçons» del que ha passat i mirar de quina manera es pot «enfortir» la capacitat de comunicació automàtica.