El rei Felip VI anirà dimarts vinent a València per visitar el desplegament militar per la DANA

El rei Felip VI tornarà a València dimarts vinent per visitar a les unitats militars desplegades amb motiu de la dana que ha causat més de 200 morts. Segons indica la darrera actualització de l'agenda de la Casa Reial, difosa aquest divendres, el cap de l'Estat es trobarà amb els contingents de l'UME i dels exèrcits de terra i de l'aire que hi ha a la base militar Jaume I de Bétera.

També anirà al Port de València, on hi ha amarrat el buc amfibi Galícia de les forces armades. La visita reial no preveu una nova visita als pobles i barris afectats per les riuades després que diumenge passat una comitiva institucional integrada pels reis, Pedro Sánchez i Carlos Mazón fos rebuda amb escridassades i llançament de fang a Paiporta.