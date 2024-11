El Govern bloqueja el web 'ayudavalencia.es' per indicis de frau

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha decidit avui bloquejar la pàgina «ayudavalencia.es» per indicis de frau després de rebre una denúncia de la Policia sobre les peticions que s’estaven fent des d’aquest lloc web i la sospita que es tractava de donacions fraudulentes d’ajut econòmic per als afectats per la DANA a València.

L’Executiu ha actuat amb caràcter d’urgència, per indicis de frau i a requeriment policial, i ho ha fet a través de l’entitat Red.es -adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, ha informat aquest departament.

L’actuació s’ha iniciat després de rebre, des de la Brigada Provincial d’Informació de València de la Policia Nacional, una denúncia sobre peticions des d’aquest web de donacions fraudulentes d’ajut econòmic, a través de criptomoneda Bitcoin, per als afectats per la DANA en la Comunitat Valenciana.

Immediatament, i de forma coordinada amb les Forces de Seguretat de l’Estat, s’ha activat formalment el seu bloqueig perquè el domini deixi de tenir activitat a internet, ha informat el Ministeri.

Per agilitzar aquest procés, Red.es ha sol·licitat la col·laboració dels principals operadors de telecomunicacions del país perquè bloquegessin de forma immediata la navegació a aquest web per part dels seus clients, amb l’objectiu d’evitar el seu accés i que la ciutadania no sigui víctima d’aquest tipus de ciberdelictes, i tot això s’ha realitzat en el marc de la investigació policial que segueix el seu curs.

El Ministeri per a la Transformació Digital ha incidit en una nota de premsa en què en aquests moments de gran confusió és important que els ciutadans verifiquin els canals d’ajuda que s’estan posant en marxa per col·laborar en la reconstrucció de les zones afectades.

I ha recordat en aquest sentit que el Govern ha posat a disposició de la ciutadania una nova secció al web de Moncloa i nous comptes a xarxes socials (@InfoDanaGob) per oferir informació oficial actualitzada sobre les mesures i ajuts del pla per a afectats per la DANA, així com dades sobre nombre de víctimes, desplegament de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o la situació dels transports i les infraestructures.