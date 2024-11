Els pobles de València més afectats per la DANA prioritzen les tasques de neteja a l'aturada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pobles de València més afectats per la DANA han prioritzat les tasques de neteja, en comptes de secundar la convocatòria dels sindicats per aturar durant 10 minuts l'activitat als centres de treball. A Xiva, Alfafar i Sedaví, tres dels municipis més danyats pel temporal de dimarts de la setmana passada, els empleats dels ajuntaments han optat per mantenir l'activitat i agilitzar sobretot l'organització de voluntaris per la recuperació als pobles.

Els sindicats convocants han explicat que l'objectiu era concentrar les aturades de les 12 hores del migdia fora de la zona més castigada pels aiguats amb l'objectiu, precisament, de centrar els esforços a les localitzacions més damnificades.

«Organitzem la ràbia»

Els sindicats CCOO, UGT i USO havien convocat les aturades d'avui als centres de treball. Des de la Intersindical Valenciana, CNT, CGT i COS també han fet una crida per a les concentracions als llocs de treball, i a l'hora del pati als centres educatius, especialment dels municipis menys danyats per les pluges de la setmana passada. A més, han exigit la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i l'activació d’una causa penal contra els responsables polítics.

Els sindicats valencians també han reclamat l'assumpció de les responsabilitats legals a l’empresariat que va «forçar» a anar a treballar els empleats durant les inundacions. També criden a la mobilització de recursos públics per a la protecció de treballadors i treballadores i persones dependents, i que s'ofereixi una alternativa d’habitatge i reconversió dels pisos turístics en llars per a totes les persones afectades.

El moviment sindical també exigeix que es garanteixi que la gent de rendes baixes, independentment de la seva condició administrativa, tingui accés a les prestacions públiques per a la reconstrucció. «Per totes les víctimes i persones afectades per aquesta desgràcia evitable, organitzem la ràbia, exigim justícia», conclouen en un comunicat conjunt.

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, afirmava dimarts en declaracions a l'ACN que la mobilització, més que de caràcter solidari, és una «exigència» perquè l'escut de protecció arribi «el més aviat possible» als milers d'afectats. La patronal «comparteix» la convocatòria que buscava donar suport als que han perdut el patrimoni.

Els sindicats també convoquen, junt amb altres moviments socials del País Valencià, la manifestació de dissabte 9 a les 18 hores a la plaça de l’Ajuntament de València.