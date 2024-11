Pugen a 219 els morts per la DANA i 93 desapareguts

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de víctimes mortals a conseqüència de la DANA s’ha elevat aquest dimecres a 219 (211 a la Comunitat Valenciana, 9 a Castella-la Manxa i 1 a Andalusia) i la xifra de rescatats n’ha augmentat a 36.572.

Aquests són les dades que figuren en la pàgina web creada pel Govern sobre les conseqüències de la DANA, actualitzades amb l’aparició de dos de nous morts a Letur (Albacete) i amb la xifra de desapareguts facilitada dimecres pel Centre d’Integració de Dades (CID), que gestiona la informació relativa les víctimes mortals.

El CID ha elevat a 93 la xifra de desapareguts, si bé puntualitza que 54 cossos segueixen pendents d’identificació.

El dipòsit de cadàvers de la Ciutat de la Justícia de València ha rebut des de dimecres passat, i fins les 20 hores d'aquest dimecres, un total de 199 cossos, a tots ells se’ls ha realitzat l’autòpsia i 145 estan plenament identificats (127 per empremtes i unes altres 18 per l’ADN).

Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb metges forenses, comptabilitzen 93 casos actius per denúncies de desaparició, quatre més que dimarts, quan eren 89.

Ambdós paràmetres, el de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals són diferents, per la qual cosa no han de ser sumats en cap cas, adverteixen les mateixes fonts.

Així, els expedients actius de desaparició poden augmentar o descendir en funció de les noves identificacions dels morts existents, l’increment de denúncies de desaparició o la localització de persones amb vida.

Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies en les quals els familiars han aportat diferents dades i facilitat mostres biològiques juntament amb les denúncies a les oficines habilitades que permetin la identificació posterior dels seus éssers estimats.

Aquestes oficines estan ubicades en el cas de la Guàrdia Civil en la Comandància de Patraix, al carrer Calamocha 4, i en el cas de la Policia Nacional en la Prefectura Superior de Policia, a la Gran Vía Ramón i Cajal, 42. Ambdues a la ciutat de València.

A més, han estat instal·lades oficines mòbils per recollir dades i denúncies de familiars de desapareguts, i evitar que hagin per tant de desplaçar-se a València, a les localitats d’Albal (Caserna de la Guàrdia Civil, carrer de la Tabaquera), Alfafar (Edifici Municipal de Benestar Social, carrer La Taleta, 38) i Algemesí (guàrdia de la Policia Local, Calle Sant Nicolau de Bari, 56). El seu horari ininterromput és de 9.00 a 21.00 hores.

Els especialistes forenses i policials en identificació de víctimes mortals insisteixen repetidament en la necessitat que els familiars de persones desaparegudes en una tragèdia com l’ocorreguda a València vagin a aquestes oficines ante mortem per denunciar i aportar tant mostres biològiques com qualsevol informació que permeti la identificació del seu ésser estimat en el cas que aquest hagués mort.

D’altra banda, les 199 víctimes mortals per la DANA comptabilitzades fins ara pel Centre d’Integració de Dades ja han estat derivades al dipòsit de cadàvers de Fira Valencia.

Des d’aleshores, les restes mortals de 84 d’aquestes víctimes ja han estat entregades a les seves famílies perquè realitzar les exèquies fúnebres.