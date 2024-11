Els pagesos valencians calculen pèrdues de fins a 300 milions pel pas de la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià calcula que les pèrdues pel pas de la DANA arribaran als 300 milions. Tot i això, en declaracions a l’ACN, el seu secretari general, Carles Peris, assegura que la xifra encara no està tancada perquè hi ha molts camps on els pèrits no han pogut accedir per avaluar els danys.

En total, hi ha afectades al voltant de 50.000 hectàrees. Els cultius més danyats són els cítrics i els caquis, seguit de les hortalisses i la vinya en menor mesura. Per tot plegat, els pagesos reclamen que se’ls tingui en compte a l’hora de repartir els ajuts. «Ens caldrà subvencions per a la maquinària, ja que molta ha quedat totalment inservible, i ajuts per reestructurar explotacions que ho han perdut tot», diu Peris.

El pas de la gota freda, que ha coincidit amb l’inici de la temporada de cítrics i caquis, ha deixat centenars de camps negats d’aigua i plens de residus. Per això, aquests dies alguns pagesos miren de salvar el poc que encara queda a l’arbre, ja que molta fruita s’ha fet malbé.

Malgrat tot, n’hi ha molts que s’han centrat en ajudar els pobles afectats amb la maquinària pesant i ni tan sols han pogut avaluar les pèrdues que han patit als seus camps. El secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, reclama que es tingui en compte el sector primari a l’hora de repartir els ajuts i demana celeritat al Govern per poder recuperar la normalitat «el més aviat possible».