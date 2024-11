Vox es querellarà contra Sánchez per «homicidi imprudent i omissió del deure d'auxili»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit presentarà una querella contra Pedro Sánchez i altres membres del govern espanyol pels delictes «d'homicidi imprudent i omissió del deure d'auxili» en la gestió de la DANA del País Valencià.

«El fanatisme climàtic mata. Les polítiques de Brussel·les maten i les polítiques de Sánchez maten», ha asseverat en una declaració sense preguntes des de la seu de la formació a Madrid. Segons Abascal, Sánchez ha practicat una «evasió competencial criminal» durant les inundacions que ha devastat desenes de municipis del País Valencià i que ja ha causat més de 200 morts.

A part de Sánchez, Vox també ha anunciat la intenció de querellar-se contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; i la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera. També contra la delegada del govern espanyol a València, Pilar Bernabé; la directora general de Protecció Civil i d'Emergències del Ministeri de l'Interior, Virginia Barcones; la subsecretària d'Interior, Susana Crisóstomo; el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo; i la presidenta de l’Aemet, María José Rallo.

Segons Abascal, el president espanyol ha mostrat una actitud «insensible» davant el patiment dels valencians que conviuen «entre cadàvers i saquejos». «Es va rentar les mans, en una evasió competencial absolutament criminal, negant l'ajuda militar, rebutjant l'ajuda internacional i criminalitzant l'ajuda dels voluntaris i pronunciant aquella frase que el perseguirà per sempre de ‘si volen ajuda, que la demanin'».

«Tot ha estat un nauseabund càlcul polític per maquillar la tragèdia més gran de les últimes dècades i per ocultar la responsabilitat criminal de les administracions i dels polítics», ha conclòs el líder de Vox. Tot i això, Abascal no ha avançat si recolzaran al Congrés el decret del govern espanyol amb 10.600 milions d’euros d’ajudes per la DANA, suport que ja ha garantit el PP.