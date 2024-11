Apareix un quart cos a Letur, també d’un home

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El dispositiu de recerca dels desapareguts a Letur (Albacete), ha trobat a última hora d’aquest dimarts un quart cos, també d’home, que ara procediran a identificar.

Així l’ha avançat el delegat de la Junta a Albacete, Pedro Antonio Ruiz Sants, que ha assenyalat que «s’ha trobat al final de la rambla, en una espècie de delta que s’ha provocat per tot l’arrossegament que van portar les tres riuades».

El cos es trobava a cinc quilòmetres, just abans d’arribar al riu Segura, com ho ha indicat Ruiz Santos, que ha recordat que aquesta zona s’havia pentinat «en nombroses ocasions» però que «són cinc metres de llarg, amb una amplada important i en zones amb més de dos metres de sediment».

Ara, les autoritats hauran d’identificar qui pertany aquest cos, així com el trobat al matí -dilluns a la nit van aparèixer les primeres restes d’aquest- i continuar amb la recerca de les dos persones que continuen desaparegudes; una dona i un home.

D’altra banda, el president de la Diputació Provincial d’Albacete, Santiago Cabañero, ha indicat que aquest dimarts els tècnics de la institució han pogut accedir a gran part del nucli urbà i que l’informe ha donat «moltes situacions de risc».

A més, ha assenyalat que «s’està estudiant veure si els professionals poden entrar a desenrunar» i ha advertit que «als carrers també hi ha plataformes que semblen que estan bé però no, pel que un equip de drons de la Guàrdia Civil ha estat mirant i s’ha confirmant que hi ha clots que comporten risc, per la qual cosa aquesta zona s’ha acordonat perquè no puguin entrar els veïns».

«Entenem que la gent vol entrar a les seves cases però demanem comprensió perquè tot es fa per la seguretat dels veïns», ha reiterat Cabañero.

Així, el total de morts arriba a 217 (211 a la Comunitat Valenciana).