No troben cossos a l'aparcament de Bonaire després de revisar-lo pràcticament tot

Els equips d'emergències no han trobat cossos a l'aparcament del centre comercial Bonaire, a Aldaia, després de revisar-lo pràcticament tot, han confirmat a l'ACN fonts policials. La Policia Nacional no hi ha trobat víctimes després d'haver inspeccionat tots els vehicles i el 99% de les instal·lacions, tot i que encara s'estan fent tasques d'extracció d'aigua.

El personal especialitzat en la recerca de víctimes ja s'està retirant de l'aparcament. Inicialment es temia que poguessin haver víctimes mortals en aquest aparcament, que té capacitat per a més de 2.000 vehicles.