Sánchez anuncia un pla de resposta urgent per al País Valencià amb 10.600 milions d’ajudes

El president espanyol, Pedro Sánchez, a la compareixença per explicar les mesures adoptades per combatre els efectes de la DANA.

El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts un pla de resposta «immediata» per «reconstruir i rellançar» els territoris afectats per la DANA que ha devastat el País Valencià. Tal com ha detallat Pedro Sánchez en roda de premsa després del Consell de Ministres, les actuacions previstes sumen un import de 10.600 milions d’euros.

Entre elles hi ha ajuts directes per reparar i reconstruir negocis, habitatges i comunitats de veïns, així com exempcions fiscals i moratòries tant per la ciutadania com per empreses i autònoms. «Estarem amb la nostra gent fins al final amb tots els mitjans i tot el temps que faci falta com hem fet amb altres situacions extremes que ens ha tocat viure com a societat els darrers anys», ha defensat el president.

Diverses persones ajuden a treure fang a Aldaia

Segons ha explicat Sánchez des de la Moncloa, el Consell de Ministres també ha aprovat avui la declaració de zona catastròfica a les zones afectades per la DANA. Aquest pas ha anat acompanyat d’un ampli paquet de mesures que el president ha comparat amb la resposta que es va donar a altres moments de crisi com la pandèmia de coronavirus del 2020 o l’erupció del volcà de la Palma del 2021.

Les accions previstes pel govern espanyol s’aplicaran en un total de 78 municipis. D’aquests, 75 són del País Valencià, dos de Castella-la Manxa i un d'Andalusia. D’altra banda, es promet també «quadruplicar» l’import d’algunes ajudes públiques regulades per llei. És el cas de les prestacions per defunció, incapacitat o danys en habitatge. Tot plegat, sense llindars de renda de cap mena.

Segons ha afegit el president, el govern espanyol transferirà a més fins a 72.000 euros per casos d'incapacitat, entre 20.000 i 60.000 euros per a la reparació dels habitatges danyats i fins a 10.300 euros per canviar o reparar mobles o electrodomèstics. També s’aportaran fins a 37.000 euros per arreglar elements de les comunitats de veïns com portals o ascensors.

A més dels ajuts directes a empreses i ciutadans, el govern espanyol també es farà càrrec del 100% de les despeses d'emergència que tinguin els ajuntaments afectats per unes inundacions que han provocat ja més de 200 morts. L'administració general de l’Estat també finançarà el 50% de totes les obres que hagin de dur a pobles i ciutats per reparar infraestructures, instal·lacions i serveis com carreteres, poliesportius o centres cívics. A més, es compensarà als municipis pels impostos municipals que deixin de percebre pel cataclisme dels darrers dies.

Ajudes empreses i autònoms

Més enllà de les moratòries en l’IRPF conegudes ahir, Sánchez també ha anunciat l’aprovació d’un paquet fiscal amb ajuts directes per 838 milions d'euros per a pimes i autònoms de les zones més greument afectades per la dana. Aquests ajuts seran de 5.000 euros per als autònoms i oscil·laran entre els 10.000 i els 150.000 euros per a les empreses, en funció del volum de negoci. «Per rebre-les, només caldrà indicar el número de compte bancari i començaran a cobrar-se en menys d'un mes», ha destacat.

Baixes per la DANA

Sánchez també ha anunciat la creació d’una «incapacitat temporal extraordinària» pensada per a treballadors i autònoms que hagin patit danys físics o psicològics per la DANA. En considerar-se accident de treball, això garanteix el 75% del salari des del primer dia d'incapacitat. També es crearà una prestació per cessament d'activitat per a autònoms que hagin de parar o suspendre la feina que correspondrà al 70% de la base de cotització. Aquests podran accedir a l'ajuda encara que no tinguin el període mínim de cotització exigit i sense que els redueixi les seves prestacions en el futur.

Seguint el patró aplicat durant la pandèmia de coronavirus, l’Estat també permetrà que les empreses afectades per les inundacions que suspenguin temporalment l'activitat dels seus treballadors a través d'un ERTO estiguin exemptes de pagar el 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social de la plantilla. Això serà així almenys fins al febrer del 2025.

Pensions, IMV i hipoteques

Una altra de les mesures sense precedents que inclou el paquet és l’augment del 15% durant tres mesos per a les persones que perceben l’ingrés mínim vital (IMV) o pensions no contributives. Aquesta mesura es podrà prorrogar, ha apuntat el president. Sánchez també ha anunciat un acord tancat entre el govern i els bancs per permetre que ciutadans i pimes amb hipoteques o un préstec al consum puguin posposar el pagament íntegre dels seus crèdits durant tres mesos. A més, podran pagar només els interessos durant 9 mesos addicionals. En total, ha ressaltat, un any d’alleugeriment creditici.

Avals i assegurances

Pel que fa a les pòlisses vigents durant la dana, el govern espanyol ha anunciat que el Consorci de Compensació d'Assegurances, dependent del Ministeri d'Economia, començarà a pagar demà mateix les primeres indemnitzacions a aquelles famílies i empreses que han perdut el vehicle. També ha comunicat la creació d’una «línia d'avals DANA» per valor de 5.000 milions d'euros per a empreses i autònoms per ajudar a l’obtenció de préstecs en condicions molt avantatjoses.

Exempcions fiscals

El paquet de mesures fiscals del govern inclou altres ajudes com l’exempció de l'IBI corresponent a l'exercici 2024 o la reducció de l'Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2024 en zones afectades. Els ciutadans tampoc hauran de pagar taxes de trànsit, per tramitar la baixa de vehicles danyats o per substituir els carnets de conduir i els DNI. A més, els ajuts per danys personals queden exempts de tributació a l'IRPF i, com es va anunciar ahir, s’ajornarà el segon pagament de la declaració de la renda fins al 2025, beneficiant així uns 200.000 contribuents.

Més coordinació

Després de dies d’acusacions creuades entre la Moncloa i la Generalitat valenciana, Sánchez ha estès aquest dimarts la mà tant als ajuntaments com a l’executiu del popular Carlos Mazón tot recordant que Espanya és un país «descentralitzat» i que tots els nivells de l’administració conformen igualment l’aparell de l’Estat. A més, ha anunciat la creació d’una comissió interministerial que coordinarà les tasques de reconstrucció i ha promès la posada en marxa de mecanismes per «enfortir la cooperació bilateral» amb els governs autonòmics afectats per la DANA, i molt especialment, el govern valencià.

«Un bon primer pas»

Tal com ha conclòs Sánchez després d’exposar les mesures, el pla és «un bon primer pas» però haurà de complementar-se amb altres iniciatives futures. «El paquet d'ajudes que els acabo de presentar és només el començament d'aquest pla estatal per reconstruir i rellançar les zones afectades per la DANA», ha insistit. En aquest sentit, ha recordat que l’actuació del govern tindrà tres fases: l’actual, pensada per donar una resposta ràpida als problemes més urgents, i dues de futur, per «reconstruir i rellançar» la comunitat. «Durant les pròximes setmanes, els pròxims dies, aprovarem noves mesures més sectorials», ha promès.

«Queda molta feina per fer. Queda moltíssima feina al davant, ho sabem. I estarem amb la nostra gent fins al final, amb tots els mitjans, tot el temps que sigui necessari, com hem fet durant altres situacions extremes que ens ha tocat viure com a societat en aquests darrers anys», ha destacat Sánchez abans de prometre el suport del seu govern a «l'esforç i l'afany de superació» que han demostrat els valencians d’ençà que, ja fa una setmana, van començar les inundacions de la DANA.