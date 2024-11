S’intensifica la recerca de víctimes amb drons i unitats canines de rastreig a València

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis d’emergències desplegats a les zones afectades per la DANA a la província de València continuen aquest dimarts amb la fase de recerca de possibles víctimes, per a la qual cosa s’estan utilitzant també drons, especialment a la zona del riu Magro i de la Rambla del Poyo, que es complementa amb unitats canines de rastreig.

Sobre el terreny hi ha desplegats més de 1.700 bombers de 42 organismes i 6.700 militars, un nombre, que augmentarà fins els 7.800 en les pròximes hores segons ha informat aquest matí Emergències de la Generalitat Valenciana.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, forces i cossos de seguretat de l’Estat, en aquests moments hi ha un total de 6.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, més de 400 de les diferents policies locals i 103 de la Policia de la Generalitat.

211 víctimes fins el moment

Des que es va activar el Procediment de Múltiples Víctimes el balanç, segons les últimes dades confirmades per les forces i cossos de seguretat en aquest moment, i de forma provisional, la xifra de víctimes mortals es manté en 211 persones, mentre contínua el procés d’aixecament i identificació de les víctimes.

Se segueix així mateix avançant en la retirada de residus, estris i vehicles, enxiquiments d’aigua, revisió d’estructures d’edificis, vies, carreteres i vies fèrries, així com les instal·lacions de distribució d’aigua, electricitat i gas.

Emergències informa que s’ha restablert ja el 98 % del servei elèctric i el 93 % de la població afectada ja disposa de subministrament d’aigua.

Recomana l’ús d’aigua embotellada per a consum humà, però la resta es pot utilitzar per a neteja, i insisteix a seguir les recomanacions de Salut Pública tant en les tasques de neteja, gestió de residus o la preparació dels aliments.

Limitacions de circulació

El CECOPI manté les limitacions de circulació davant del risc extrem de col·lapse de les principals vies d’entrada i sortida de València i recomana el teletreball i evitar utilitzar el vehicle privat.

També hi ha limitacions a la circulació de camions amb origen i destí València fins nou desviació de l’A-7 amb l’A-3.

Les restriccions als vehicles es mantenen en les vies de titularitat estatal V-31, V-30 i en les autonòmiques CV-33, CV-36, CV-366, CV-400, CV403, CV-407 i CV-410.

Els camions amb origen i destí València i a l’àrea metropolitana només podran circular de deu de la nit a set del matí, tret dels transports de proveïment de primera necessitat.

Quant al transport de viatgers, la Generalitat ha llançat dotze noves línies de Metrobús per facilitar un servei alternatiu a Metrovalencia, que segueix sense servei.

Respecte a l’estat de les carreteres, segueixen tallades l’A-7, de Quart de Poblet a Torrent; la N-3, Siete Aguas; CV-33, Torrent; CV-36, de Picanya a l’A-7; CV-50, Chiva; i estan afectats l’A-3 a Chiva, Requena i Mislata.

A la província de Castelló romanen tancades al trànsit la CV-134 a La Salzadella i la CV-137 a Càlig.

Fi de l’alerta groga per pluges

Emergències informa així mateix del final de l’alerta groga per pluges i tempestes al nord de la província de Castelló, pel que ja no hi ha alertes vigents en tota la Comunitat Valenciana.

Es manté la situació 1 del Pla d’Inundacions a Castelló i la situació 2 del Pla d’Inundacions en tota la província de València.

El llistat provisional dels municipis afectats és el següent:

Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alborache, Alcàsser, L’Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Benicull de Xúquer, Bétera, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Corbera, Quart de Poblet, Cullera, Chera, Cheste, Xirivella, Chiva, Favara, Fortaleny, Fuenterrobles, Godelleta, Guadassuar, Llíria, Loriguilla -sólo núcleo urbano junto A3-, Llaurí, Llombai, Macastre, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Montroi, Paiporta, Paterna, Pedralba, Picanya i Picassent.

També estan afectats Polinyà de Xúquer, Real, Requena, Riba-roja de Túria, Riola, Sedaví, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Turís, Utiel, València (población de pedanías Sur: Faitanar, La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perelló y El Palmar), Yátova, Benicull de Xúquer i Llocnou de la Corona.