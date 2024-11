El jutge cita Errejón a declarar com a investigat el 12 de novembre per la denúncia per agressió sexual

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutjat de Madrid ha citat a declarar l’exdirigent de Sumar Iñigo Errejón com a investigat el proper dimarts 12 de novembre per la denúncia contra ell per agressió sexual per part de l’actiu Elisa Mouliaá. La dona, que hauria rebut l’agressió el 2021, ha estat citada a declarar com a testimoni aquest proper dijous 7 de novembre.

El Congrés de Diputats va confirmar fa uns dies al jutjat d’instrucció número 47 de Madrid que Errejón ja no és diputat i, per tant, no aforat.

La primera denúncia va ser interposada per l’actriu Elisa Mouliáa, qui va presentar càrrecs contra Errejón per una presumpta agressió sexual el setembre de 2021 després d’haver-li acusat de forma pública a la xarxa social X (abans Twitter). Segons l’actriu, els fets van ocórrer el dia que es van conèixer, després de la presentació d’un llibre del polític.

En acabar, ambdós van anar a un bar proper i ella li va convidar a una festa a casa d’un amic, tanmateix, Errejón hauria creuat els límits en almenys tres ocasions. «Iñigo, només sí és sí, sembla mentida que m’estigui passant això amb tu», li va recriminar aquella nit.

Quant a la segona denúncia, va ser interposada en una comissaria de Marbella per Aída Nízar, qui assenyala que l’agressió hauria ocorregut el maig de 2015 a l’auditori de la Universitat Complutense de Madrid, on se celebrava un esdeveniment polític al qual ella assistia com a periodista d’una revista catalana.

Segons el testimoni de l’exconcursant de Gran Hermano, Errejón, que en aquell temps era un dels principals dirigents de Podemos, es va apropar a ella i li va clavar un «fort assot a les natges» en presència de figures com Ada Colau i Xavier Domènech.