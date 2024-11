Habiliten abocadors als municipis afectats per la DANA i instal·laran trituradores mòbils pels residus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat Valenciana ha començat a habilitar abocadors de deixalles als municipis de l’Horta Sud afectats per la DANA i té previst instal·lar trituradores mòbils per destruir els residus. Volen reduir al màxim la seva mida i després traslladar-los als punts de recollida on seran tractats.

Els últims dies els carrers dels pobles estan plens de muntanyes de deixalles i ara la conselleria de Medi Ambient i Territori treballa per «retornar a la normalitat» l’espai públic, ha apuntat el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mérida, en declaracions a l’ACN. «És essencial per una qüestió d’higiene, de neteja i de salut pública», ha manifestat Mérida. «Hi ha moltes tones – de residus - que han de ser retirats», ha insistit.

Aquest dimarts al matí el conseller de Medi Ambient i Territori del govern valencià, Vicente Martínez, ha visitat l’espai que s’ha habilitat a Alfafar, un dels pobles castigats pels aiguats ara fa una setmana a l’Horta Sud. És un terreny on s’estava construint un camp de futbol, però de moment servirà per reunir tota la brossa generada. Aquesta tarda tenen previst que arribi una trituradora mòbil per començar a destruir la runa.

Hi ha desenes de camions fent cua per abocar les restes a l’abocador i la Generalitat Valenciana preveu fer torns de 24 hores perquè durant la nit també es treballi. D’aquesta manera volen disminuir les afectacions en el trànsit. Ara mateix hi ha un «problema greu de mobilitat» dins dels pobles damnificats, a causa del trànsit de maquinària pesant i cossos d’emergència.

«Estem satisfets perquè podrem donar una primera solució d’urgència» a l’acumulació de les deixalles, ha dit Mérida a l’ACN. «Ens preocupava que els residus que s’estan dipositant al carrer poguessin convertir-se en un problema per la mobilitat, per actuar els serveis d’emergència, o la neteja dels carrers», ha subratllat.

Afectacions a l’Albufera

La gota freda també ha afectat al Parc Natural de l’Albufera, una zona d’aiguamolls de 21.120 hectàrees, que està situat a tan sols 10 km al sud de la ciutat de València. Hi estan arribant sediments de les pluges, que també arrosseguen tota mena de residus. «Estem realitzant mesures contínues», afirma el secretari de Medi Ambient i Territori. Mérida també explica que les brigades de l’espai natural «estan retirant tot el que ha pogut arribar a l’Albufera».