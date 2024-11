Marlaska xifra en 217 els morts pels efectes de la DANA a l'Estat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha xifrat en 217 els morts pels efectes de la DANA a l’Estat. Ho ha dit en declaracions a TVE, on ha assegurat que són 217 en total, la gran majoria al País Valencià, on la gota freda ha fet estralls i ha causat conseqüències devastadores. Marlaska també ha assegurat que no poden donar un nombre fiable de quants són els desapareguts.

«La concreció del nombre de desapareguts no és senzilla, és millor no fixar un número», ha dit. Amb tot, ha remarcat que això no impedeix que s’estigui fent una recerca «permanent» de totes aquelles persones de les quals s’ha denunciat la desaparició a la policia o a la Guàrdia Civil.