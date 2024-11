La Guàrdia Civil investiga els aldarulls de Paiporta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La prefectura d'informació de la Guàrdia Civil està investigant des d’aquest diumenge els aldarulls viscuts a la localitat valenciana de Paiporta durant la visita feta pels reis i els presidents Pedro Sánchez i Carlos Mazón.

Segons ha dit aquest dilluns el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, s’espera que en hores hi hagi un avançament «significatiu» de les indagacions que permeti saber qui hi va participar. Tal com ha detallat a TVE, es pot «deduir» que els violents que van llançar fang als monarques i van atacar el cotxe de Pedro Sánchez tenien «un mínim d’organització». D’altra banda, ha confirmat que el president va rebre «un cop» i va abandonar prematurament la població per decisió del seu equip de seguretat.