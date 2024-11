Estudiants de València es bolquen en les tasques de neteja: «Hem canviat anar a classe per ajudar el poble»

Un jove universitari va a casa del seu amic per ajudar-lo a Aldaia

La Universitat de València i la Universitat Politècnica de València han suspès durant tota la setmana l’activitat acadèmica perquè els alumnes es puguin enfocar en l’ajuda als municipis més afectats. No tornaran a les aules fins l’11 de novembre. Aquest dilluns al matí, diversos grups d’universitaris s’han bolcat en les tasques de neteja a la zona zero.

Juan Asensio i Sergi García estudien gestió i administració pública a la UPV, i aquest dilluns al matí s’han desplaçat de València fins a Aldaia (Horta Sud) per ajudar un company que també estudia amb ells, Felipe Puerto. “Hem canviat anar a classe, per ajudar el poble, a qui ho necessiti. Que no se sentin desemparats”, resumeix el Juan a l’ACN.

Diverses persones ajuden a treure fang a AldaiaACN

Diverses persones agafen botes d'aigua que es reparteixen des d'una furgoneta a AldaiaACN