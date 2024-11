La DANA deixa més de 100.000 vehicles arraconats en carreteres i pobles

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La DANA ha deixat tirats més de 100.000 vehicles a les carreteres entorn de la zona més castigada pel temporal a València, que comencen a ser retirats pels serveis de grues i per les empreses de desballestament de la zona, que, no obstant, necessitaran d’ajuda d’altres comunitats per poder gestionar-lo.

Fonts del Ministeri d’Economia expliquen que, de les 46.000 sol·licituds d’indemnització rebudes pel Consorci de Compensació d’Assegurances, la meitat corresponen a danys en vehicles, per la qual cosa ja s’han habilitat 69 punts, entre desballestaments i campas, perquè siguin els pèrits de les companyies d’assegurances els que els identifiquin.

La coordinadora dels equips de la Xarxa d’Empreses d’Ajuda a la Carretera (REAC), Sonia Luque, ha explicat a l’Agència EFE que tenen a la zona unes 70 grues i 100 efectius, que actuen una vegada que els equips de la Unitat Militar d’Emergències (UME) van desembarassant el terreny.

Més de 100.000 vehicles hauran quedat afectats pel temporal, segons Luque, que destaca la millora aquest dilluns en la coordinació de les tasques de neteja i retirada dels cotxes.

En col·laboració amb el post de comandament avançat d’emergències de Paiporta, les grues porten els vehicles a campas habilitades per a això, entre les que destaca una al costat del CRM d’Ikea a Alfafar.

També estableixen relació directa amb les companyies d’assegurances perquè puguin començar els tràmits i després ja els propietaris puguin recuperar els seus vehicles.

Igualment estan treballant sobre el terreny les empreses de desballestament, que retiren cotxes de les carreteres i els porten a una acampa, a València Sud, ha explicat a EFE el director tècnic de l’Associació de Desballestaments de la Comunitat Valenciana (Adecova), Pere Anrubia. No obstant, adverteix que necessitaran que s’habilitin nous espais.

En aquest cas, la Direcció General d’Educació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana ha dictat una resolució per ampliar, sense límits, els límits de vehicles que poden rebre per un període de sis mesos (que en condicions normals està topat en funció de la capacitat de cada un).

Anrubia alerta que les empreses de desballestament de la Comunitat Valenciana no tenen capacitat per gestionar aquest volum de vehicles, per la qual cosa demanaran ajuda a l’Associació Espanyola per al Tractament Mediambiental dels Vehicles Fora d'Ús (Sigrauto), en la qual s’agrupen fabricants i importadors, desballestaments i fragmentadors (empreses de desballestament).

Una vegada retirats de la via pública els vehicles, han d’actuar els pèrits i els propietaris per decidir si són reparables o bé estan per al desballestament.

Economia ha precisat que cada cotxe comptarà amb una fitxa que permetrà agilitzar l’obertura d’un expedient i avançar el més ràpid possible amb el pagament de les indemnitzacions.