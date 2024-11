Continuen les tasques per treure aigua del centre comercial Bonaire

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns al matí continuen les tasques per treure l’aigua acumulada de l’aparcament del centre comercial Bonaire, a Aldaia (Horta Sud), a l’espera de confirmar si hi ha víctimes a dins. La UME i diversos cossos de Bombers segueixen treballant en les tasques de rescat de possibles persones atrapades.

De moment, han acordonat la zona, i hi ha presència de mitjans internacionals en l’únic accés habilitat per a la premsa. Les primeres inspeccions dels militars descarten que hi hagi l’elevat nombre de vehicles amb què s’havia especulat.