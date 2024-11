Limitat el trànsit de voluntaris a 12 municipis afectats per la DANA per possibles pluges intenses

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El CECOPI va acordar limitar durant la jornada de demà diumenge el trànsit de persones no residents en dotze municipis de València afectats per la DANA a causa de l’avís groc per pluges en aquesta zona que podria complicar la situació i facilitar els treballs d’emergència.

Aquests municipis són Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Beniparrell, segons va informar després de l’última reunió del CECOPI el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus.

Per tant, els voluntaris organitzats per la Plataforma del Voluntariat només podran anar a prestar la seva ajuda a les poblacions afectades on no hi hagi l’alerta groga.

L’UME, la Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia Nacional i els diferents cossos que intervenen en aquesta emergència van sol·licitar unànimement al CECOPI que s’adoptessin aquestes mesures extraordinàries amb l’objectiu de garantir la seguretat de la ciutadania i facilitar els treballs d’emergència, una decisió a què van donar la seva conformitat els alcaldes dels pobles afectats per l’ordre.

La restricció serà vigent des de les 00:00 del diumenge 3 de novembre fins les 23:59 del mateix dia després de la publicació de l’ordre al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Martínez Mus va destacar la necessitat d’impulsar aquestes mesures davant de la necessitat d’utilitzar maquinària pesada per aprofundir en tasques com la retirada de vehicles en una jornada en què existeix alerta groga en una part significativa de la província de València.

Les mesures busquen ordenar «aquesta gran onada de solidaritat» un dia en el que hi ha previsió d’alerta nivell groc per pluges que poden afectar de forma significativa a aquestes localitats.

Hi haurà excepcions en la limitació de la circulació de persones, que són l’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, el compliment d’obligacions laborables, professionals, empresarials, institucions o legals o el retorn al lloc de residència habitual o familiar.

També es permetrà l’assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials o qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada a causa de força major o situació de necessitat.

L’ajuda sí que es podrà canalitzar a través de la Plataforma del Voluntariat, que organitzarà una nova jornada solidària amb desplaçaments d’autobusos. S’han previst 2.000 places per a la resta de municipis no afectats per l’ordre i que també han patit danys per la DANA.

El conseller va agrair a la societat valenciana la seva tasca en totes les tasques d’ajuda humanitària. «Som un poble que ha demostrat que, malgrat les dificultats, sap treure el millor de si i això ens enorgulleix a tots», va remarcar Martínez Mus, que va assenyalar que en els propers dies hi haurà noves ocasions per participar en l’ajuda als afectats.