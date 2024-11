Els primers bussejadors i kaiacs entren al pàrquing inundat del centre comercial de Bonaire

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Dotacions de bussejadors i kaiacs de l’UME han aconseguit entrar ja al pàrquing inundat del centre comercial Bonaire, al municipi d’Aldaia, on es tem que hi pugui haver diverses víctimes atrapades per la dana.

L’exèrcit treballa des de primera hora per extreure l’aigua acumulada en el pàrquing, que s’ha pogut rebaixar a 1,5 metres, dels 4 inicials.

La previsió és que es pugui treure tota durant aquest diumenge, i les primeres embarcacions i efectius de l’exèrcit ja estan treballant a l’interior, on hi ha almenys dues plantes que van quedar inundades.

Aquest establiment comercial disposa d’unes 5.700 places d’aparcament, entre les quals s’hi compten les exteriors, i té una superfície de més de 2.000 m2.

A Bonaire també hi treballen agents de la Policia Nacional i treballadors amb màquines excavadores per netejar el fang.