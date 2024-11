Més de 80 detinguts per saqueig a les zones afectades per la DANA

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha informat aquest dissabte que ja són 82 les detencions per robatoris, actes de pillatge i saqueig a les zones afectades per la dana a València: «Lamentablement, hi ha gent que aprofiten la situació per cometre actes delictius».

Així ho ha dit Sánchez durant la seva compareixença en el complex de la Moncloa, on ha actualitzat aquesta xifra de detinguts i en la que ha afirmat que les forces de seguretat continuen patrullant «per garantir l’ordre i la llei i que sigui respectat aquest ordre i aquesta llei».

En aquest sentit, els jutjats valencians han ordenat l’ingrés en presó preventiva de 12 persones que han estat detingudes des de dimecres per actes de pillatge en comerços afectats per la dana.

Els últims vuit van ser empresonats ahir a la tarda pel jutge de guàrdia de Torrent, que va rebre 19 arrestats per aquest tipus de fets.